再提供1.6兆資金支持 陸在非洲引發的債務問題受關注

中非合作論壇北京峰會5日登場，大陸國家主席習近平宣布，未來三年將再提供非洲人民幣3,600億元（約合新台幣1兆6,200億元）額度的資金支持。不過，中國大陸在非洲引發的債務問題，也成為國際社會關注的重點。

環球時報5日社評指出，目前已有52個非洲國家及非盟委員與中國簽署共建「一帶一路」合作文件，中非合作新建升級近10萬公里公路、超過一萬公里鐵路、近千座橋梁、近百個港口。此次中非合作論壇也將增加衛生健康、金融、數位創新等更多新興產業和新要素合作。

《德國之聲》表示，習近平發起的「一帶一路」主要是為發展中國家的大型基礎設施項目提供貸款，非洲作為「一帶一路」倡議重點，有批評者指責，該倡議讓非洲國家背負沉重債務。查塔姆研究所（Chatham House）2022年底發布報告稱，來自中國的貸款佔非洲總債務12%。2000年到2020年，該債務增加五倍多，達6,960億美元。

據悉，肯亞接受中國的貸款已超過80億美元，為償還包括中國在內的國際債權人的貸款，肯亞政府今年6月提出一項財政法案，要以增稅的方式籌集約27億美元，該消息隨即引發肯亞國內持續數周的抗議活動，示威者繼續指責政府治理不善，導致政府不得不撤回法案稅。

而隨著中國面臨國內金融壓力，對外投資轉向謹慎，中國對非洲的資金支持也有所減少。路透報導，中國2023年向非洲批准46.1億美元貸款，這是七年來首次增長，但仍遠低於2016年的峰值。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴美國之音記者，非洲缺乏投資的原因之一是大型投資回報率低、風險高，一旦非洲國家經濟面臨問題，償還債務和完成工程，就可能成為挑戰，「債主都不希望看到自己有所損失，希望適當管控自身風險，中國也不例外。」

中華經濟研究院第一研究所副研究王國臣此前接受本報採訪時表示，習近平拜訪拉丁美洲或非洲都表示會提供貸款，但大陸商務部或中國人民銀行才是實際去談貸款的單位，談的時候就不是政治考量，而是在商言商，可以核貸多少錢、到底有沒有開發案的價值。

美國之音報導，美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）非洲地緣政治高級研究員梅瑟威（Joshua Meservey）也認為，中國發放一些貸款或以其他方式支持某些非洲項目是出於政治原因，而非商業原因。

梅瑟威指出，非洲國家已經意識到過度依賴中國的風險性，但在可預見未來內，這些國家很難擺脫中國施加的影響，「隨著未來越來越多非洲不良貸款到期，我認為中國貸款機構在放貸時會更加謹慎。」