快訊

真的會偷聽！臉書合作夥伴爆麥克風「收集對話」 點名3大品牌這樣說

這次不上銬…柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室原因曝光

「恐怖計程車」復出？受害者揭車子、車牌全換 竹市監理站證實：靠桃園車行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平宣布 未來3年提供非洲逾1.6兆元資金支持

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平5日上午在中非合作論壇北京峰會開幕式上宣布，未來三年，中國政府願提供非洲人民幣3,600億元額度的資金支持。（法新社）
大陸國家主席習近平5日上午在中非合作論壇北京峰會開幕式上宣布，未來三年，中國政府願提供非洲人民幣3,600億元額度的資金支持。（法新社）

中非合作論壇北京峰會今日上午登場，大陸國家主席習近平在開幕式上表示，中非關係正處於歷史最好時期，他提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至「新時代全天候中非命運共同體」。習近平並宣布，未來三年，中國政府願提供非洲人民幣3,600億元（約合新台幣1兆6,200億元）額度的資金支持，

習近平致辭時稱，2000年中非合作論壇成立，在中非關係史上具有重要里程碑意義。他指出，實現現代化是世界各國不可剝奪的權利，而西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。中非共逐現代化之夢，必將掀起「全球南方」現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。

習近平表示，中國和非洲占世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。他並提出，未來三年，中方願同非方開展中非攜手推進現代化「十大夥伴行動」，深化中非合作，引領全球南方現代化。

這「十大夥伴行動」分別為：文明互鑒夥伴行動、貿易繁榮夥伴行動、產業鏈合作夥伴行動、互聯互通夥伴行動、發展合作夥伴行動、衛生健康夥伴行動、興農惠民夥伴行動、人文交流夥伴行動、綠色發展夥伴行動、安全共築夥伴行動。

習近平並宣布，為推動「十大夥伴行動」實施，未來三年，中國政府願提供人民幣3,600億元額度的資金支持，包括提供2,100億元信貸資金額度和800億元各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」（人民幣債券），為中非各領域務實合作提供強有力支持。

人民幣 習近平 非洲 額度

延伸閱讀

中非合作論壇 習近平：中非提升至全天候命運共同體

中非論壇開幕 我友邦史瓦帝尼缺席

普亭會見韓正：俄中關係正處於歷史最好時期

恐嚇和監視從境內延伸到海外 外媒4重點揭中共打壓異議人士

相關新聞

台灣時隔7年再度主辦 韓國瑜低調出席兩岸四地經貿論壇

由兩岸四地組成的「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」時隔7年再度於台灣登場，立法院長韓國瑜親自出席致詞，不過會場保安相當嚴密、未開...

中非合作論壇 習近平：中非提升至全天候命運共同體

中非合作論壇北京峰會4日至6日召開，開幕式於5日上午在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平出席開幕式時宣布，中國同所有...

習近平宣布 未來3年提供非洲逾1.6兆元資金支持

中非合作論壇北京峰會今日上午登場，大陸國家主席習近平在開幕式上表示，中非關係正處於歷史最好時期，他提議將中國同所有非洲建...

紐西蘭指中國是複雜的情報隱患 陸使館反駁：無中生有

美國之音報導，對中國態度一向溫和的紐西蘭3日發布一份報告稱，中國對紐西蘭進行的「惡意活動」是該國面臨的一個複雜的情報隱患...

再提供1.6兆資金支持 陸在非洲引發的債務問題受關注

中非合作論壇北京峰會5日登場，大陸國家主席習近平宣布，未來三年將再提供非洲人民幣3,600億元（約合新台幣1兆6,200...

中國漫記／C919三航司時代 商飛十年挑戰波音、空巴？

中國民航市場無疑就是波音眼中的一塊肥得流油、而且遠超其胃納量的超級肉球。但中國航空市場增長，帶動航空製造業，且波音與空巴將面臨新對手，「中國商飛」將是挑戰波音與空巴的航空新勢力。 國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什（Willie Walsh）說，雖然中國商飛在全球範圍內被視為真正的競爭對手還需要時間，但他預測，未來的10年至15年之內，中國商飛將能夠與美國波音和歐洲空中巴士這兩個西方壟斷巨頭一決高下。 這篇文章告訴你，在航空製造業，中國的野心勃勃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。