習近平宣布 未來3年提供非洲逾1.6兆元資金支持

中非合作論壇北京峰會今日上午登場，大陸國家主席習近平在開幕式上表示，中非關係正處於歷史最好時期，他提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至「新時代全天候中非命運共同體」。習近平並宣布，未來三年，中國政府願提供非洲人民幣3,600億元（約合新台幣1兆6,200億元）額度的資金支持，

習近平致辭時稱，2000年中非合作論壇成立，在中非關係史上具有重要里程碑意義。他指出，實現現代化是世界各國不可剝奪的權利，而西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。中非共逐現代化之夢，必將掀起「全球南方」現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。

習近平表示，中國和非洲占世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。他並提出，未來三年，中方願同非方開展中非攜手推進現代化「十大夥伴行動」，深化中非合作，引領全球南方現代化。

這「十大夥伴行動」分別為：文明互鑒夥伴行動、貿易繁榮夥伴行動、產業鏈合作夥伴行動、互聯互通夥伴行動、發展合作夥伴行動、衛生健康夥伴行動、興農惠民夥伴行動、人文交流夥伴行動、綠色發展夥伴行動、安全共築夥伴行動。

習近平並宣布，為推動「十大夥伴行動」實施，未來三年，中國政府願提供人民幣3,600億元額度的資金支持，包括提供2,100億元信貸資金額度和800億元各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」（人民幣債券），為中非各領域務實合作提供強有力支持。