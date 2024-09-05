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台灣時隔7年再度主辦 韓國瑜低調出席兩岸四地經貿論壇

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
立法院長韓國瑜（左二）5日上午出席第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇，會前會後都並未受訪。（記者／廖士鋒攝影）
立法院長韓國瑜（左二）5日上午出席第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇，會前會後都並未受訪。（記者／廖士鋒攝影）

由兩岸四地組成的「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」時隔7年再度於台灣登場，立法院韓國瑜親自出席致詞，不過會場保安相當嚴密、未開放給記者採訪，韓國瑜本人也相當低調，現場不願受訪談論相關議題。

第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇5日在台北茹曦酒店舉辦，韓國瑜以及海基會代理董事長許勝雄、三三會理事長林伯豐等重量級企業家出席。本屆論壇係由中華民國工商協進會主辦。

韓國瑜出席活動時並未接受採訪，而結束致詞離去時，本報記者詢問今天為何參加這場活動以及對兩岸經貿的看法，韓國瑜也皆未回應，僅不斷表示「謝謝」，過程相當低調。

至於回任海基會代理董事長的許勝雄，則在本報記者向其詢問對於今年台灣主辦此次活動的看法時表示，兩岸企業的交流合作、甚至融合等等，本來就是一個可以讓企業增強競爭力、以及台灣產業在國際的競爭擁有更好的基礎跟環境，這是蠻重要的。

許勝雄強調，「兩岸人民本來就應該多往來」，現在海基會也一直在期待包括兩岸之間的觀光、學位生的互相的開放等等，應該都是正面的，「越多的隔閡或者說不往來，反而造成更多的猜忌」。至於是否期待解除禁團令，他說，兩岸關關牽涉人民交流，「我是比較期待，應該往正面發展」。

據了解，本屆台灣主辦的論壇主題為「十屆有成，攜手向前」，設有人工智慧、綠色轉型等討論內容，歡迎晚宴已於4日晚間舉行。

5日論壇開幕則有工商協進會理事長吳東亮、大陸「中國工業經濟聯合會」執行副會長路耀華、香港中華總商會會長蔡冠深、澳門中華總商會副理事長黃國勝致詞，韓國瑜則以「工商協進會最高顧問」名義致詞。

由於論壇並不開放媒體採訪，甚至連進場拍照都不允許，本報記者在報到處看到的名牌，顯示有大陸駐台企業高管、台灣駐陸工商機構，甚至亦有部分的知名兩岸關係學者受邀出席。

據悉，「海峽兩岸暨香港經貿論壇」創立於2012年，由香港中華總商會、大陸「中國工業經濟聯合會」、中華民國工商協進會組成並輪流主辦，澳門中華總商會則在2015年加入此一機制，並更名為「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」。論壇曾於2014年、2017年在台灣舉行，分別邀請前國民黨主席連戰致詞、前行政院長張善政演講。

本屆是7年來首度在台舉行，立法院長出席則應屬首次。

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