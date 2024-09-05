紐西蘭指中國是複雜的情報隱患 陸使館反駁：無中生有

美國之音報導，對中國態度一向溫和的紐西蘭3日發布一份報告稱，中國對紐西蘭進行的「惡意活動」是該國面臨的一個複雜的情報隱患。對此，大陸駐紐西蘭大使館5日反駁稱，相關指責完全是捕風捉影、無中生有，反映出意識形態偏見和冷戰思維，對此中方絕不接受，堅決反對。

紐西蘭安全情報局（NZSIS）在新發布的《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告中，點名中國試圖對紐西蘭進行「複雜而具有欺騙性的活動」。

報告指出，北京利用幌子公司與當地團體聯繫，用中國官方認可的觀點取代紐西蘭「真實且多樣化的社區觀點」。報告舉例稱，一家中文社區媒體即重複北京的宣傳要點。

法新社引用報告內容說，「這些幌子公司看上去像是社區媒體……但他們真正的隸屬關係、（宣傳）方向和資金來源都被掩蓋了起來。」

針對這份報告，中國駐紐西蘭大使館5日發布新聞稿表示，中紐建交50餘年來，雙邊關係取得長足進展，給兩國和兩國人民帶來實實在在的好處。中國連續多年成為紐方最大貿易夥伴和最大出口市場，在教育、科技、基建、醫療衛生，綠色環保、應對氣候變化等各個領域交流合作成果豐碩，這既符合市場規律，更是雙方共同努力的結果。

新聞稿指出，不干涉他國內政是中國外交的基本原則之一，事實上，這份報告本身就有著外國干涉的影子。「有關報告公然對廣大華僑華人和留學生進行抹黑，無非是想藉此挑起矛盾、製造恐慌和分裂」。

陸使館強調，所謂的中國競爭、威脅論與某些國家為遏制打壓中國所編造兜售的話術如出一轍，不代表紐西蘭自身的利益。希望紐方有關方面不要在錯誤的道路上越走越遠，對雙邊關係造成進一步損害。

新聞稿稱，「推動別人的議程解決不了任何自己的問題，反而會對自身利益帶來損害」，期待紐方同中方相向而行。