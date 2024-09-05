聽新聞
test
0:00 / 0:00
中非合作論壇 習近平：中非提升至全天候命運共同體
中非合作論壇北京峰會4日至6日召開，開幕式於5日上午在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平出席開幕式時宣布，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。
習近平在發表題為《攜手推進現代化，共築命運共同體》的主旨講話時指出，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。面向未來，他提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。
習近平表示，非洲也正經歷新的覺醒，朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。
習近平指出，中非要攜手推進「六個現代化」，要攜手推進公正合理的現代化，要攜手推進開放共贏的現代化，要攜手推進人民至上的現代化，要攜手推進多元包容的現代化，要攜手推進生態友好的現代化，要攜手推進和平安全的現代化。
據央視，9月4日晚，習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎到中國大陸出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。習近平於會上表示，只要28億多中非人民同心同向，就一定能在現代化道路上共創輝煌，引領「全球南方」現代化事業蓬勃發展，為建構人類命運共同體作出更大貢獻。
本屆中非合作論壇峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」，是大陸近年規模最大的主場外交活動，邀請非洲53國及非洲聯盟等地區國際組織出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言