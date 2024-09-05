台網紅宣傳新疆 學者籲政府推社會教育示警中國野心

陸續有台灣網紅及藝人赴新疆旅遊或拍片，呈現當地風土，旅美學者蘇巧寧指出，這波在社群媒體上推廣新疆「簡樸美麗」的策略，目的是影響社會大眾輿論以合理化中共統治，政府應深化大眾對中國威脅的認知。

美國台灣觀測站（US Taiwan Watch）昨天在舉辦台灣政府挑戰的座談，奧克蘭大學（OaklandUniversity）通訊新聞及公共關係系副教授蘇巧寧及東吳大學政治學系助理教授陳方隅等人與會。

蘇巧寧說，當前除了公開共機擾台資訊，讓民眾更了解台灣面臨的壓力外，也要留意被用來影響大眾輿論的其他手段，例如當前在社群媒體上宣傳新疆的新趨勢。

聯合國2022年8月發布報告指出新疆可能發生「違反人道罪」，內容詳盡列出酷刑、強迫醫療、性或性別暴力等證據。北京否認虐待指控，堅稱在新疆開辦職業培訓中心，並表示該中心有助於打擊極端主義及促進發展。

蘇巧寧指出，中國試圖抹煞新疆文化語言，如今社群媒體上可見台灣網紅去新疆旅遊、製作影片，形容新疆是美麗的地方，民眾生活簡樸，令人欣賞等，藉此重塑新疆形象，向台灣「推銷」新疆。

她示警，這樣的趨勢非常危險，目的是為了為中共的統治辯護。台灣政府正面臨來自中國的許多挑戰及壓力，必須加大力道深化大眾對北京試圖影響台灣輿論的意識，為未來可能發生的事情做好準備。

「在台灣，外交政策並非共識，跟美國不同。我認為主要的分歧仍然是我們如何解釋中國，或者我們如何理解中國」，陳方隅說。

他指出，例如國民黨及民眾黨認為台灣應該與中國合作，正在推動法案以利與中國進行更多談判。政黨對中國立場的分歧正是北京可以操縱之處。

陳方隅表示，台灣當前朝小野大，政府在施政上會面臨在野不小的阻力。未來應關注在野黨一系列涉及國安的法案進展，包括兩岸人民關係條例第29條修正草案及國家安全戰略法草案等。

台美關係方面，面對美國學界持續呼籲台灣增加國防預算，甚至比照以色列2022年佔國內生產毛額（GDP）4.5%的軍費，以示自衛決心。蘇巧寧說，賴政府應該對美方清楚表明，台灣戰鬥及維護自身安全的決心，不只透過軍費衡量，也可以觀察台灣民防的準備。

蘇巧寧也指出，賴政府已經作出努力宣導民眾在危機時應保持冷靜及穩定，有利社會在戰時持續運作。

她並說，華府有人對總統賴清德的就職演說有些疑問，如今雙十國慶即將到來，賴總統屆時發表演說提到的兩岸內容，必然受到相當關注。