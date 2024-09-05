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中非論壇開幕 我友邦史瓦帝尼缺席

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛昨晚在北京人民大會堂宴請出席中非合作論壇北京峰會的各國貴賓並與眾人合照。（歐新社）
大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛昨晚在北京人民大會堂宴請出席中非合作論壇北京峰會的各國貴賓並與眾人合照。（歐新社）

二○二四年中非合作論壇峰會開幕式，將於今日在北京人民大會堂舉行，大陸國家主席習近平將發表主旨演講，闡述中非合作新主張。近三日，習近平已密集會見了超過廿位非洲國家元首，並於四日晚間舉行歡迎晚宴。外媒分析稱，對大陸而言，深化「全球南方」國家合作，不僅是經貿關係，還有巨大的政治利益。

本屆中非合作論壇峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」，是大陸近年規模最大的主場外交活動，邀請非洲五十三國及非洲聯盟等地區國際組織出席。

非洲現有的五十四個國家中，唯一沒有與會的是我在非洲唯一友邦史瓦帝尼。對此，大陸外交部發言人毛寧昨日表示，相信史瓦帝尼遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。

為擴大對非洲國家的影響力，強化合作，習近平二日起就密集會見前來參會的非洲國家元首，提升雙邊關係至「戰略夥伴關係」、「全面戰略夥伴關係」，甚至與南非建立「新時代全方位戰略合作夥伴關係」。

據大陸外交部消息，習近平四日再與獅子山、赤道幾內亞、塞內加爾、坦尚尼亞、尚比亞、莫三比克、衣索比亞、利比亞、加彭、喀麥隆等國元首舉行了會見、會談，三天下來，累計至少見了廿五名非洲國家元首和非盟委員會主席法基。

習近平說，中非合作論壇成為推動中非務實合作的有效機制，更成為「南南合作」的一面旗幟，此次峰會為推動非洲各國現代化、建構中非命運共同體作出新貢獻。習近平也與非方元首共同見證簽署「坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄」等「一帶一路合作」項目。

對於北京大張旗鼓舉辦中非合作論壇，美國自由亞洲電台分析，對習近平來說，這不僅是貿易和經濟關係，還有巨大的政治利益，因為大陸開始對美國主導的「基於規則的國際秩序」不滿，需要其他國家的支持。

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