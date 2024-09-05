中非論壇開幕 我友邦史瓦帝尼缺席

二○二四年中非合作論壇峰會開幕式，將於今日在北京人民大會堂舉行，大陸國家主席習近平將發表主旨演講，闡述中非合作新主張。近三日，習近平已密集會見了超過廿位非洲國家元首，並於四日晚間舉行歡迎晚宴。外媒分析稱，對大陸而言，深化「全球南方」國家合作，不僅是經貿關係，還有巨大的政治利益。

本屆中非合作論壇峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」，是大陸近年規模最大的主場外交活動，邀請非洲五十三國及非洲聯盟等地區國際組織出席。

非洲現有的五十四個國家中，唯一沒有與會的是我在非洲唯一友邦史瓦帝尼。對此，大陸外交部發言人毛寧昨日表示，相信史瓦帝尼遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。

為擴大對非洲國家的影響力，強化合作，習近平二日起就密集會見前來參會的非洲國家元首，提升雙邊關係至「戰略夥伴關係」、「全面戰略夥伴關係」，甚至與南非建立「新時代全方位戰略合作夥伴關係」。

據大陸外交部消息，習近平四日再與獅子山、赤道幾內亞、塞內加爾、坦尚尼亞、尚比亞、莫三比克、衣索比亞、利比亞、加彭、喀麥隆等國元首舉行了會見、會談，三天下來，累計至少見了廿五名非洲國家元首和非盟委員會主席法基。

習近平說，中非合作論壇成為推動中非務實合作的有效機制，更成為「南南合作」的一面旗幟，此次峰會為推動非洲各國現代化、建構中非命運共同體作出新貢獻。習近平也與非方元首共同見證簽署「坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄」等「一帶一路合作」項目。

對於北京大張旗鼓舉辦中非合作論壇，美國自由亞洲電台分析，對習近平來說，這不僅是貿易和經濟關係，還有巨大的政治利益，因為大陸開始對美國主導的「基於規則的國際秩序」不滿，需要其他國家的支持。