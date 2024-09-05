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福建艦再海試 學者：艦載機起降

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導
福建艦此前已進行過多次海試。新華社
福建艦此前已進行過多次海試。新華社

大陸第三艘航空母艦「福建艦」七月底完成第三次海試後，近日又展開第四次海試。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，本次海試可能是測試艦載機起降，包含人員如何走位、飛機如何彈射，飛行甲板的勤務支援、飛航相關的指揮管制等。

上海海事局與遼寧海事局先後於二日、三日發布航行警告，大陸也有網友在社交媒體發布相片稱，福建艦已於三日駛離江南造船廠。聯合早報報導，福建艦離港後，艦上飛行甲板搭載著殲-十五彈射型戰機，以及空警-六○○預警機的全尺寸模型。

林穎佑認為，福建艦第三次海試是先進行靜態試驗，這次海試可能會測試艦載機起降。大陸前一艘自製航艦「山東艦」從首次海試到正式服役共耗時一年七個月，林穎佑認為，福建艦艦載系統比山東艦更先進、複雜，應該還沒那麼快正式服役。

山東艦 福建

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