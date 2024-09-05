陸香山論壇 美國防部派團交流

路透四日引述一名未具名美國官員報導，美國預計派遣國防部主管中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯，參與十二日至十四日在北京的年度安全論壇香山論壇。蔡斯比起去年參與該論壇的美方官員還要高階，但蔡斯的層級符合五角大廈以往慣例。

路透指出，有人希望派遣蔡斯出席，可在區域發生多項爭端之際，釋出與中國大陸工作層級交流加深訊號。前述美國官員說，蔡斯與會並非史無前例，但傳達一項訊息，即就算時值緊張加劇，美國仍把美中軍事層級交流視為要務。

北京香山論壇是大陸年度主場軍事外交活動，本屆論壇以「共築和平、共享未來」為主題，設置四場全體會議和八場平行分組會議。主辦方昨日舉行記者會說明籌備情況表示，本屆論壇將有九十多個國家、國際組織官方代表團的五百多名代表出席，除美國，俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派遣專家學者參與相關活動，與會人數和層級再創新高。

根據議程，香山論壇首日即安排了「全球南方」、「中美關係」、「亞太安全」等主題的高端訪談，十三日上午舉行開幕式，預計由大陸現任國防部長董軍發表講話，十三日下午到十四日，將接連舉辦多場平行分組會議、閉門學術研討會，和全體會議等。

去年第十屆香山論壇前，大陸前防長李尚福遭免職，改由中共中央軍委副主席張又俠代表出席。當時，美國派出國防部副部長辦公室中國事務主任卡拉斯（Cynthia Carras），這在當時是兩國軍事連結解凍跡象。但卡拉斯層級低於蔡斯。

蔡斯一月曾於華府共同主持美中軍事會談，是二○二二年以來中美首次舉行這類的工作層級會談。美國聯邦眾議院時任議長裴洛西二○二二年八月訪台後，大部分美中雙邊軍事交流一度暫停。近期在白宮國安顧問蘇利文訪問北京後，中美互動有升溫之勢，除中美氣候北京會談於四至六日登場。

據新華社報導，九月三日抗戰勝利七十九周年紀念日當天，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局官網，首次公布二五九○名美國籍抗日航空英烈名錄；同一天，大陸駐美大使謝鋒出席「飛虎隊主題歷史圖片巡展」開幕式時表示，跨越時空、歷久彌新的飛虎隊精神，是中美兩國的寶貴財富。