賴清德建議陸向俄要回的土地 普亭請韓正看看今建設成果

賴清德總統日前受訪時表示，北京當局若重視領土完整，就應收回「璦琿條約」中遭俄羅斯佔領的土地。俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭4日在符拉迪沃斯托克會見大陸國家副主席韓正時，建議韓正抽出半小時參觀符拉迪沃斯托克，看看俄羅斯在當地的建設成果。

符拉迪沃斯托克在中國歷史上被稱為海參崴，現為俄羅斯遠東地區最大城市，也是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。海參崴是在1860年「中俄北京條約」中割讓給俄國。

1958年「中俄璦琿條約」導致中國完全失去了對黑龍江以北約60萬平方公理的領土，烏蘇里江以東（黑龍江下游段）的40萬平方公里土地由中俄共管，俄方暫時取得關鍵的出海口，並只准中俄兩國船隻通行。此條約當時未經清政府批准，但後來在「中俄北京條約」確認。

韓正此次前往符拉迪沃斯托克是為出席俄羅斯舉辦的第九屆東方經濟論壇。據新華社報導，韓正在會見普亭時轉達了大陸國家主席習近平對普亭的親切問候和良好祝願。

韓正表示，中方高度評價東方經濟論壇的作用和影響，積極支持和參與俄遠東地區開發合作，願同俄共享發展機遇，用更多成果惠及兩國人民，促進共同發展振興。

普亭則表示，俄中關係正處於歷史最好時期，俄高度重視兩國經貿、人文、地方等各領域合作，期待同中方探索更多新的發展機遇。

針對賴清德前述發言，俄羅斯外交部3日回應稱，俄羅斯和中國彼此放棄任何領土要求，已被加載2001年7月16日簽署的《睦鄰友好合作條約》之中。俄中隨後於2004年10月14日簽署並批准《俄中關於國界東段的補充協定》，最終解決兩國邊界問題。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）強調，俄羅斯一貫堅持「一個中國原則」，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，因此台灣政府領袖無權代表北京發表任何聲明，希望台北看待他國事務時別自我膨脹。