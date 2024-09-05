會見大陸國家副主席韓正 普亭：俄中關係史上最佳

經濟日報／ 記者羅印冲／綜合報導
俄羅斯總統普亭（左）4日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見中國大陸國家副主席韓正，普亭聲稱，俄中關係正處於歷史最好時期。 （歐新社）
俄羅斯總統普亭（左）4日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見中國大陸國家副主席韓正，普亭聲稱，俄中關係正處於歷史最好時期。 （歐新社）

俄羅斯總統普亭昨（4）日在海參崴會見中國大陸國家副主席韓正。普亭聲稱，俄中關係正處於歷史最好時期。韓正則表示，新時代中俄關係持續高水準運行，中方對兩國合作前景充滿信心。

據新華社報導，韓正昨在海參崴會見俄羅斯總統普亭。韓正轉達大陸國家主席習近平對普亭的問候，並表示，站在中俄建交75周年的歷史新起點上，中俄關係持續高水準運行，中方對兩國合作前景充滿信心。

韓正指出，中方高度評價東方經濟論壇的作用和影響，積極支持和參與俄遠東地區開發合作，願同俄共享發展機遇，用更多成果惠及兩國人民，促進共同發展振興。

據報導，普亭表示，歡迎韓正來俄出席第九屆東方經濟論壇，俄中關係正處於歷史最好時期，俄高度重視兩國經貿、人文、地方等各領域合作，期待同中方探索更多新的發展機遇。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭期待在東方經濟論壇期間與中國代表團的會談將取得豐碩成果，雙方可找到新的合作領域。

普亭還提到，他期待習近平出席金磚國家喀山峰會，同時建議在峰會期間與習近平舉行單獨的雙邊會晤。

據報導，俄羅斯自1月1日起擔任本年度金磚國家主席國。峰會將於10月22日至24日在喀山舉行。

俄羅斯 普亭 習近平

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