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習近平：引領「全球南方」現代化事業蓬勃發展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
9月4日晚，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。（中新社）
9月4日晚，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。（中新社）

2024年中非合作論壇峰會在北京舉行，大陸國家主席習近平4日晚間，為前來出席的非方及國際貴賓舉行歡迎宴會，他表示，只要28億多中非人民同心同向，就一定能在現代化道路上共創輝煌，引領「全球南方」現代化事業蓬勃發展，為建構人類命運共同體作出更大貢獻。

據央視，9月4日晚，習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。另，明日上午，習近平還將在北京人民大會堂舉行的2024年中非合作論壇峰會開幕式發表演講。

習近平在歡迎宴會上說，他曾10次訪問非洲，接待過許多非洲國家領導人訪問中國。每次和非洲朋友見面，都倍感親切，尤其深切感受到，中非命運共同體建設基礎牢、起點高、前景廣，為構建人類命運共同體樹立了光輝典範。

習近平說，中非命運共同體根植於傳統友善、彰顯於合作共贏、壯大於與時偕行。自上世紀中葉以來，我們在反帝反殖反霸的鬥爭中並肩奮鬥，在發展振興、逐夢現代化的道路上攜手同行。不論國際情勢如何變化，中非友誼賡續傳承、歷久彌堅。

習近平表示，建構命運共同體是人類的共同夢想，現代化是夢想連結現實的必遊之路。無論過去或現在，中非都是建構命運共同體的先驅，未來也必將攜手走在現代化過程的前面。

他說，我相信，只要28億多中非人民同心同向，就一定能在現代化道路上共創輝煌，引領「全球南方」現代化事業蓬勃發展，為建構人類命運共同體作出更大貢獻。

據大陸外交部網站，2到4日，習近平至少已與25位非洲國家元首，和非盟委員會主席法基舉行了會見、會談。4日，習近平就見了獅子山、赤道幾內亞、塞內加爾、坦尚尼亞、尚比亞、莫三比克、衣索比亞、利比亞、加彭、喀麥隆等國元首，表示此次中非合作論壇峰會將為推動非洲各國現代化、建構中非命運共同體作出新貢獻，將深化與各國的「一帶一路合作」。

北京 習近平 非洲

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