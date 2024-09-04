快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

明年仍編列駐港澳首長宿舍費 陸委會：若沒支用會繳回

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會4日表示，在港澳駐處114年度循例編列首長官舍租金，「相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會4日表示，在港澳駐處114年度循例編列首長官舍租金，「相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫」。（圖／聯合報系資料照片）

大陸委員會明年度預算出爐，共編列10億3,919萬元，其中受到關注的是在港澳駐處的部分，明年仍然編列駐港澳首長宿舍費用，但我方現在已無駐港澳館駐首長履職，就此陸委會表示，明年度仍循例編列，「相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫」。

根據陸委會的預算書，明年香港首長宿舍編列為310萬1千元、澳門首長宿舍編列234萬4千元，有媒體報導目前並無首長駐港澳，而陸委會4日就此表示，受兩岸及港澳情勢影響，港澳駐館目前均未派任處長，故未租賃首長官舍。

陸委會強調，為推動港澳駐處派駐人員正常輪替，以提供往來民眾完善服務，114年度循例編列首長官舍租金，相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫。

此外，我方政府在澳門的資產「澳門國父紀念館」，近年也受到一定的關注，陸委會則在上年度預算決議辦理情形報告表中提到，我方已透過多元管道向澳府極力爭取免予列入文化遺產，亦持續關注兩岸及港澳情勢變化，預擬各種可能情境及應處方案，確保我在澳國有財產安全。

根據明年陸委會的預算書，也將持續派員赴大陸地區、港澳地區，進行各類工作、訪視、考察、交流以及落實相關兩岸協議等。

在兩岸各項業務的部分，陸委會明年預算的計畫內容與預期成果，大抵仍延續蔡政府時期的描述，並無太大變化，但在港澳蒙藏業務的部分，特別提到「維持駐港澳機構運作」，務實推動台灣與港澳交流等。

據了解，我方派駐香港、澳門機構由2011年正式掛牌為辦事處運作，近年受兩岸關係不佳影響，目前我方派駐香港辦事處官員已經清零，派駐澳門則僅剩2位官員，以澳門特區政府延期工作簽證方式繼續在澳門服務；至於香港、澳門駐台辦事處則皆於2021年「暫時停止運作」迄今。

對於我方與港澳互設辦事處近年的爭端，港府的說法是「台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害」，澳門特區則提及是辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請一直無法獲批；我方則強調，無法接受港澳政府要求我方輪換官員簽署「一中承諾書」。

澳門 陸委會

延伸閱讀

台駐港人員全撤 陸委會：循例編列官舍租金預算

直達廣東珠海 澳門輕軌橫琴線下半年啟用

澳門輕軌橫琴線 下半年啟用 直達廣東珠海

大陸恢復我文旦輸入 陸委會批：有限度恢復是政治操作

相關新聞

普亭會見韓正：俄中關係正處於歷史最好時期

俄羅斯總統普亭4日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見中國大陸國家副主席韓正。普亭聲稱，俄中關係正處於歷史最好時期。韓正則表示...

我友邦史瓦帝尼唯一未參加中非峰會 陸：遲早認清大勢

中國大陸疫後規模最大的主場外交活動「中非合作論壇」峰會4日起一連三天在北京舉行，非洲現有的54個國家中，與中國大陸建交的...

習近平：引領「全球南方」現代化事業蓬勃發展

2024年中非合作論壇峰會在北京舉行，大陸國家主席習近平4日晚間，為前來出席的非方及國際貴賓舉行歡迎宴會，他表示，只要2...

明年仍編列駐港澳首長宿舍費 陸委會：若沒支用會繳回

大陸委員會明年度預算出爐，共編列10億3,919萬元，其中受到關注的是在港澳駐處的部分，明年仍然編列駐港澳首長宿舍費用，...

中衛星電視進入非洲近萬村落 當地人追劇不睡覺

中國透過一帶一路，在非洲投資諸多重大基礎建設，但對許多非洲民眾來說，最切身相關的「禮物」或許是衛星電視。目前非洲23個國...

大陸外交部歐亞司長劉彬出任該部黨委委員

根據9月3日央視新聞聯播，大陸外交部歐亞司司長劉彬已任外交部黨委委員。大陸近年來加強與中亞各國合作關係，並與中亞各國為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。