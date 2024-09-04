明年仍編列駐港澳首長宿舍費 陸委會：若沒支用會繳回

大陸委員會明年度預算出爐，共編列10億3,919萬元，其中受到關注的是在港澳駐處的部分，明年仍然編列駐港澳首長宿舍費用，但我方現在已無駐港澳館駐首長履職，就此陸委會表示，明年度仍循例編列，「相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫」。

根據陸委會的預算書，明年香港首長宿舍編列為310萬1千元、澳門首長宿舍編列234萬4千元，有媒體報導目前並無首長駐港澳，而陸委會4日就此表示，受兩岸及港澳情勢影響，港澳駐館目前均未派任處長，故未租賃首長官舍。

陸委會強調，為推動港澳駐處派駐人員正常輪替，以提供往來民眾完善服務，114年度循例編列首長官舍租金，相關預算倘無支用，屆時將依規定繳回國庫。

此外，我方政府在澳門的資產「澳門國父紀念館」，近年也受到一定的關注，陸委會則在上年度預算決議辦理情形報告表中提到，我方已透過多元管道向澳府極力爭取免予列入文化遺產，亦持續關注兩岸及港澳情勢變化，預擬各種可能情境及應處方案，確保我在澳國有財產安全。

根據明年陸委會的預算書，也將持續派員赴大陸地區、港澳地區，進行各類工作、訪視、考察、交流以及落實相關兩岸協議等。

在兩岸各項業務的部分，陸委會明年預算的計畫內容與預期成果，大抵仍延續蔡政府時期的描述，並無太大變化，但在港澳蒙藏業務的部分，特別提到「維持駐港澳機構運作」，務實推動台灣與港澳交流等。

據了解，我方派駐香港、澳門機構由2011年正式掛牌為辦事處運作，近年受兩岸關係不佳影響，目前我方派駐香港辦事處官員已經清零，派駐澳門則僅剩2位官員，以澳門特區政府延期工作簽證方式繼續在澳門服務；至於香港、澳門駐台辦事處則皆於2021年「暫時停止運作」迄今。

對於我方與港澳互設辦事處近年的爭端，港府的說法是「台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害」，澳門特區則提及是辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請一直無法獲批；我方則強調，無法接受港澳政府要求我方輪換官員簽署「一中承諾書」。