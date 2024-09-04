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台駐港人員全撤 陸委會：循例編列官舍租金預算

中央社／ 台北4日電

由於香港政府以政治條件作為核發台駐港人員簽證前提，目前已無人員駐港，陸委會明年度預算仍編香港官舍租金預算310萬元；陸委會表示，這是循例編列，倘若未使用將繳回國庫。

大陸委員會（陸委會）明年度單位預算書內容顯示，陸委會單位總預算數達10億3918萬餘元，其中港澳蒙藏業務預算數為1億3558萬元。

香港辦事處、澳門辦事處租金預算數合計3741.7萬元，香港首長官舍租金預算數310.1萬元、澳門首長官舍租金預算數234.4萬元；澳門國父紀念館年度養護費用預算數190萬元。

由於香港政府設置核發簽證政治條件，要求台駐港人員簽署「一中承諾書」，導致台灣人員未能續留與赴任，2021年7月底已經全員撤回台灣，目前已無台駐港人員。

澳門政府也以簽署一中承諾書作為核發簽證條件，影響接任人員前往澳門派駐，在1名派駐澳門超過10年的外交部人員於今年7月返台後，目前僅剩2名公務人員派駐澳門。

陸委會4日晚透過書面說明，受到兩岸、港澳情勢影響，目前港澳駐館均未派任處長，也未租賃首長官舍。

陸委會指出，為了推動港澳駐處派駐人員正常輪替，以及提供往來民眾完善服務，114年度循例編列首長官舍租金，相關預算倘若沒有支用，將依規定繳回國庫。

澳門 陸委會 香港

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