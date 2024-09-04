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烏克蘭駐日大使參拜靖國神社 中國掀反烏聲浪

中央社／ 台北4日電

9月3日是對日抗戰勝利79週年，烏克蘭駐日本大使館在X平台宣布，烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）3日參拜靖國神社，「瞻仰為國捐軀的烈士」。消息傳出後，中國社交平台掀起反烏聲浪。

烏克蘭駐日使館X平台官方帳號3日傍晚發布這項消息，並附上3張克爾松斯基參拜靖國神社的照片。烏國使館其後刪除圖文，但截圖已在網路熱傳。

陸媒觀察者網今天上午率先以「烏克蘭駐日大使拜鬼」為題報導，強調9月3日是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利79週年紀念日」，並指烏克蘭駐日使館提到「瞻仰為國捐軀的烈士」是「妄稱」。

報導稱，中國外交部已多次強調，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。

報導還提到，針對日本多名官員當天參拜靖國神社，中國外交部發言人林劍8月15日表示，日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

至截稿，中國政府未就此事發表評論，官方媒體沒有跟進報導，但「烏克蘭駐日大使拜鬼」登上熱搜榜，中國社交平台掀起反烏聲浪，砲轟烏克蘭駐日大使此舉公然挑釁中國，許多大陸網友聲稱此後不再支持烏克蘭。

不同於以往正反論戰相當，烏克蘭駐中國大使館訊息中心官方微博「烏克蘭信使」今天的貼文，也被負評灌爆。

抗日戰爭 烏克蘭 靖國神社

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