我友邦史瓦帝尼唯一未參加中非峰會 陸：遲早認清大勢

中國大陸疫後規模最大的主場外交活動「中非合作論壇」峰會4日起一連三天在北京舉行，非洲現有的54個國家中，與中國大陸建交的53個國家，以及非洲聯盟委員會（簡稱非盟）都將與會，唯一沒有與會的國家則是我國在非洲的唯一友邦史瓦帝尼。對此，大陸外交部稱，「相信史瓦帝尼（陸稱斯威士蘭）遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。」

大陸外交部4日下午召開例行記者會，有媒體就史瓦帝尼成為唯一不參加中非合作論壇的非洲國家提問。

大陸外交部發言人毛寧回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識。非洲國家普遍堅持一個中國原則，認為中非合作有助於非洲經濟振興，實現可持續發展。

毛寧又稱，史瓦帝尼同「台灣地區」發展官方關係，不符合史方的自身利益。中方相信史瓦帝尼遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。

中非合作論壇成立於2000年，成員包括中國大陸、與大陸建交的53個非洲國家，以及非洲聯盟委員會。大陸官方稱，本屆中非合作論壇是大陸近年規模最大、外國領導人出席最多的主場外交活動。

此次峰會於4日至6日登場，大陸國家主席習近平近日已分別與多位到訪的非洲國家領導人舉行會晤。習近平和夫人彭麗媛4日晚將為到訪的非洲國家領導人舉行歡迎晚宴，並共同觀賞文藝演出。峰會開幕式將在5日在人民大會堂舉行，習近平將發表主旨演講，確定中非關係新定位，宣布中非攜手推進現代化的一系列重大舉措，壯大「全球南方」新興力量。