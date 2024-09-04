北京香山論壇 路透：美擬派更高層級訪團參會
一名美國官員告訴路透社，美國擬派主管中國、台灣及蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）出席9月中旬在中國北京舉行的香山論壇。
美方指派蔡斯一事未曾被公開報導。相較去年參與香山論壇的美國官員，蔡斯的層級更高，顯示美軍在東亞地區爭端加劇、軍事部署增加的情況下，盼與中國在工作層面上展開更深入的接觸。
中國官媒今天報導，截至3日，預計有90餘國、國際組織的官方代表團將參加9月12日至14日在北京舉行的第11屆北京香山論壇。
這名美國官員還說，蔡斯的出席符合過往的常規，因為時任美國國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）曾於2019年出席香山論壇。由於事涉敏感，這名官員要求不具名。
香山論壇受疫情影響停辦3年，去年復辦時，華府當局指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）參會，被視為美中軍事關係回溫跡象，但卡拉斯的層級低於蔡斯或施燦德。
台灣與南海問題仍是美中關係中具有爭議性的敏感議題，雙方都不願在「核心議題」上妥協。
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