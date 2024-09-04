大陸外交部歐亞司長劉彬出任該部黨委委員

根據9月3日央視新聞聯播，大陸外交部歐亞司司長劉彬已任外交部黨委委員。大陸近年來加強與中亞各國合作關係，並與中亞各國為主體的上海合作組織成員國共建「一帶一路」，曾任中國駐塔吉克大使的劉彬升任黨委委員，勢必加強與中亞地區的合作。

據澎湃新聞，公開資料顯示，劉彬歷任大陸外交部歐亞司副司長、中國駐塔吉克大使、外交部歐亞司司長等職務。 2022年初，劉彬離任中國駐塔吉克大使。

另據大陸外交部網站，歐亞司主要職責為：執行國家的外交方針政策；調查規劃中國與主管地區、國家的雙邊關係；辦理與主管地區、國家的相關外交事務，辦理對外交涉；指導協調涉及主管地區、國家的具體政策和交往合作；指導駐外外交機構有關業務；承擔重要外交活動、文件和文書非通用語翻譯工作。

根據北京外國語大學新聞網消息，今年4月22日，大陸外交部考錄宣講會暨就業育人主題教育活動在北京外國語大學舉行。外交部歐亞司司長、北外1993屆校友劉彬，幹部司考錄培訓處處長、北外1998屆校友謝粵參贊等一行來校宣講。

宣講會上，劉彬就國際情勢與外交工作作主題報告。他表示，外交工作崇高而神聖，「忠誠、使命、奉獻」是外交人員的核心價值。外交工作充滿了挑戰，需要不斷突破自我。北外學生具有國際視野，語言水平高、溝通能力強，希望更多北外學生投身外交事業，懷愛國之心、立報國之志，將自身的發展與國家的前途命運緊緊聯繫在一起。