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中非峰會將召開 調查指中國對非洲青年影響力居於領先

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
2024年中非合作論壇峰會將於5日舉行開幕式，大陸國家主席習近平將出席並發表演說。新華社
2024年中非合作論壇峰會將於5日舉行開幕式，大陸國家主席習近平將出席並發表演說。新華社

2024年中非合作論壇峰會將於5日舉行開幕式，大陸國家主席習近平將出席並發表演說，這是近年北京與南方國家舉行層級和規模最大的外交盛會，引起國際關注。峰會前夕的一項調查顯示，中國大陸仍是對非洲青年產生最大積極影響的主要外國力量，而美國為提升在非洲大陸影響力所採取的努力存在侷限性。

新加坡聯合早報報導，據彭博社消息，南非約翰尼斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會3日公布的一項調查顯示，82%受訪者認為中國大陸對非洲大陸的影響是積極的，而認為美國帶來積極影響的為79%。

與2022年的調查結果相比，中美兩國在非洲大陸影響力的佔比數值都有所增長，但上述調查結果表明，在非洲大陸被忽視多年後，美國及一些盟友在試圖與之重新接觸時，仍面臨著障礙。

上述調查在今年1月至2月執行，研究人員在16個非洲國家共採訪了5604名18至24歲的青年。

報告指出，中國產品的可負擔性和基礎設施投資，是非洲青年對中國產生積極看法的主要驅動因素，而「提供貸款」和「經濟支持」是非洲青年對美國持積極看法的最常見原因。

此外，調查結果顯示，非洲青年對歐盟的好感度不如美國，只有73%的受訪者認為歐盟有積極影響。

俄羅斯也加強了對非洲大陸的關注，在南非和馬拉威的影響力正迅速增強。儘管如此，俄羅斯在烏克蘭發動的侵略戰爭，讓非洲青年對俄羅斯持負面看法的比例從2022年的23%，上升至30%。

美國 青年 非洲

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