胡錫進證實被禁言3個月 稱要準確理解黨中央文件

中共外圍官媒環球時報前總編輯胡錫進向學者劉紀鵬證實，他被禁言3個月至10月27日。談及禁言的原因，胡錫進說，他確實得加強學習，「完整準確地理解黨中央文件的含義」。

中國政法大學商學院前院長劉紀鵬今天在微博發布一段影片表示，他正在橫琴出席一場財經論壇，正好有朋友問「胡錫進現在怎麼樣？」，也確實感覺到好長時間以來，沒有老胡每天報股市戰果，確實寂寞了很多。於是他就給胡錫進打了個電話，胡在電話裡非常高興地說，正在山西、河南一帶駕車自由行。

劉紀鵬表示，他們談到了這次被禁言的事，胡錫進說，「我確實得加強學習，要完整準確地理解黨中央文件的含義」。因此，「這3個月正好有助於我的提高」。胡並表示，禁言到10月27日結束。

劉紀鵬最後說，10月27日，人們又將看到一個「更加成熟」的胡錫進，每天繼續向大家呈現著他資本市場的戰果和做各種各樣的時事評論。

對此，對此，有中國大陸網友在劉紀鵬影片下方的討論區留言譏稱，「老胡做到了黨政喉舌司局級幹部，仍然無法領會黨的精神」、「10月27日，胡錫進重組上市」。

中共20屆三中全會通過的「決定」7月22日公布全文後，胡錫進隔天發文解讀稱，與2013年18屆三中全會通過的「決定」相比，新的「決定」中沒有「公有制為主體」的表述。

胡錫進並稱，這種變化無疑是歷史性的。在新的「決定」中，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

胡錫進這番中共放棄「公有制為主體」的解讀，引發左派激烈抨擊，痛批他挑戰憲法和黨章權威，肆無忌憚地違反黨的政治紀律。這篇文章發表沒多久就被刪除，7月27日迄今，胡錫進的社交帳號包括境外的X平台未再更新。

中共官媒人民日報7月30日發文稱，中共20屆三中全會通過的「決定」強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容，且「中國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」，形同打臉胡錫進的解讀。

劉紀鵬此前因為呼籲股民現在不要入市，等股市制度健全再買，2023年12月7日也曾遭全網禁言，其後宣布不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長職務。他直到今年6月3日才恢復在社交帳號發布影片。