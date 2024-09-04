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大陸將「翻新」 連接尚比亞和坦尚尼亞的老化鐵路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸、坦尚尼亞和尚比亞4日簽署了一項備忘錄，要修復坦尚鐵路 （TAZARA） 。（圖取自大陸商務部經濟合作局官微）
大陸、坦尚尼亞和尚比亞4日簽署了一項備忘錄，要修復坦尚鐵路 （TAZARA） 。（圖取自大陸商務部經濟合作局官微）

大陸、坦尚尼亞和尚比亞4日簽署了一項備忘錄，目的修復一條有數十年歷史的鐵路，並改善資源豐富的東非的鐵路-海上運輸。

新華社報導，大陸國家主席習近平，見證了與正在北京出席中非合作論壇的坦尚尼亞和尚比亞總統，簽署了關於翻新 1,860 公里（1,156 英里）坦尚尼亞-尚比亞鐵路管理局 （TAZARA） 鐵路的諒解備忘錄。

路透報導，坦尚鐵路建於 1970 年至 1975 年間，由大陸的無息貸款建造，提供從尚比亞銅礦和鈷礦到坦尚尼亞海岸海域的貨物運輸路線，繞過南非和前羅得西亞州。

這條線路的商業營運於 1976 年開始，當時被一些西方政府嘲笑為「竹子鐵路」。這個為期多年的專案涉及數以萬計的大陸和非洲工人建造了20多條隧道和數百座橋樑。

習近平說：「中方願以本次峰會為契機，在坦尚尼亞-尚比亞鐵路振興方面取得新進展，合作完善東非鐵海聯運網路，將坦尚尼亞建設成為深化高品質中非一帶一路合作示範區。

今年早些時候，世界銀行批准了 2.7 億美元的融資，改善鄰國坦尚尼亞和尚比亞之間的互聯互通，促進區域貿易。

今年 2 月，大陸提議斥資 10 億美元，透過公私合作模式修復鐵路線。

央視網報導，坦尚鐵路東起坦尚尼亞的三蘭港，蜿蜒向西南，最終抵達尚比亞中部的卡皮里姆波希，是東非和中南非的交通大動脈。

1965年2月，時任坦尚尼亞總統尼雷爾首次訪華，並表達請求大陸援建坦尚尼亞至尚比亞鐵路的願望。

1967年9月，中、坦、尚三國政府代表團在北京簽署了關於修建坦尚鐵路的協議。為建設鐵路，大陸先後派出了工程技術人員5萬多人次，高峰時期，中方有1.6萬名工作人員在現場施工，沿途共修建了320座橋樑、22條隧道、93個車站。

北京 和尚 坦尚尼亞

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