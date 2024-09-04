快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

中國辦飛虎隊圖片展 謝鋒：找中美和平相處之道

中央社／ 北京4日電

3日是中國抗戰勝利79週年紀念日，中國官方除首次公布美籍抗日烈士名錄外，還舉辦「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片巡展（南京）」。中國駐美大使謝鋒透過視訊致詞指出，要找到中美相互尊重、和平共處的相處之道。

據中國駐美大使館網站消息，謝鋒在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片巡展（南京）」開幕式上發表視訊致辭。

謝鋒說，中國國家主席習近平高度評價飛虎隊援華抗戰的歷史功績與中美兩國人民結下的深厚友誼，希望飛虎隊精神在兩國人民之間一代一代傳承下去。

謝鋒並指，「和平來之不易，需要共同維護」，要本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，找到中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。期待越來越多新時期的「飛虎隊員」，接過歷史接力棒，續寫友好合作的新故事，為中美關係穩定、健康、可持續發展盡心發聲出力，讓「飛虎隊精神綻放新的時代光芒」。

另外，在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片展巡展（南京）」開展儀式上，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局網站，公布了2590名美國籍抗日航空英烈名錄，是這份名錄首次發布。官方強調，中美兩國人民在抗戰中經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

圖片巡展於3日至12日在南京、長汀、長沙舉辦。江蘇省政協副主席姚曉東，南京市政協副主席金衛東等人出席開幕式。

圖片 抗日

延伸閱讀

中國首次對外公布2590名美籍抗日烈士名錄

習近平向美示好？ 南京抗日紀念館首公布2590名美籍抗日英烈名錄

陸首個五星5G工廠 南京落成

新光金併購案各方陳情案 湧入金管會

相關新聞

傳環時前總編胡錫進 將於10月27日解除禁言

中國政法大學資本金融研究院院長、知名金融財經領域大V劉紀鵬， 4日在社交平台上發布影片稱，環球時報前總編輯胡錫進表示，他...

中打「琉球牌」 高校首設研究中心 牽制日介入台海議題

日本近年鼓吹「台灣有事，等於日本有事」，介入台灣問題，中方打「琉球（沖繩）牌」以反制東京介入台灣議題，最近有新動作。大連...

港47人案 最後1批被告完成求情程序 擇日判刑

路透3日報導，最後一批的45名香港活動人士在具里程碑意義的國安法審判中，完成了最後的減刑求情。他們被指控犯下「串謀顛覆國...

中非友好 逾8成非洲青年認中國影響力最大

南非約翰內斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會（Ichikowitz Family Foundation）3日發布「非洲青年調查...

習近平下教育指導棋：絕不能培養社會主義掘墓人

新學期開始，中共黨刊「求是」雜誌最新一期刊登中共總書記習近平的文章，強調中國是中國共產黨領導的社會主義國家，「我們的教育...

外交部續推2758號決議無涉台灣 學者憂中共加大力道打壓

第79屆聯合國大會將在10日開議，外交部將在聯大繼續推動第2758號決議，中華人民共和國無權主張台灣是中國的一部分，也無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。