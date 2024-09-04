中國辦飛虎隊圖片展 謝鋒：找中美和平相處之道

3日是中國抗戰勝利79週年紀念日，中國官方除首次公布美籍抗日烈士名錄外，還舉辦「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片巡展（南京）」。中國駐美大使謝鋒透過視訊致詞指出，要找到中美相互尊重、和平共處的相處之道。

據中國駐美大使館網站消息，謝鋒在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片巡展（南京）」開幕式上發表視訊致辭。

謝鋒說，中國國家主席習近平高度評價飛虎隊援華抗戰的歷史功績與中美兩國人民結下的深厚友誼，希望飛虎隊精神在兩國人民之間一代一代傳承下去。

謝鋒並指，「和平來之不易，需要共同維護」，要本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，找到中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。期待越來越多新時期的「飛虎隊員」，接過歷史接力棒，續寫友好合作的新故事，為中美關係穩定、健康、可持續發展盡心發聲出力，讓「飛虎隊精神綻放新的時代光芒」。

另外，在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片展巡展（南京）」開展儀式上，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局網站，公布了2590名美國籍抗日航空英烈名錄，是這份名錄首次發布。官方強調，中美兩國人民在抗戰中經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

圖片巡展於3日至12日在南京、長汀、長沙舉辦。江蘇省政協副主席姚曉東，南京市政協副主席金衛東等人出席開幕式。