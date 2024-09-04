外交部續推2758號決議無涉台灣 學者憂中共加大力道打壓

第79屆聯合國大會將在10日開議，外交部將在聯大繼續推動第2758號決議，中華人民共和國無權主張台灣是中國的一部分，也無權在聯合國代表台灣。不過學者憂心，今年是總統賴清德任內第一次的聯大推案，以中共對「頑固台獨份子」的敵意，今年恐加大力道打壓。也有學者認為，外交部從前總統蔡英文時代就在推動第2758號決議，但這幾年下來結果似乎不如外交部預期。

政治大學外交系教授黃奎博表示，第2758號決議確未界定台灣地位，但追究時空背景，當年的認知是台灣屬於中華民國的一省，而該決議主要解決哪一邊中央政府代表中國在聯合國的席位，自然不會提及一省的歸屬。

黃奎博認為，台灣政府現以「台灣」、而非中華民國的角色，去駁斥中國擴大解釋的第2758號決議，以當前的兩岸關係來看，這政治訴求勢必將引來北京的不滿。

黃奎博進一步指出，這個聯大推案隱含了法理台獨，還試圖把台灣推向一個主權國家的地位，這個主權國家地位在第2758號決議裡面沒有被決定。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，今年對第2758號決議的三個訴求，每個都有提到第2758號決議，「但是第2758號決議已經不是第一次提，還是要檢視推動了這麼久，到底這個議題有沒有獲得聯合國會員國的普遍重視與較正面的回饋。」

李大中進一步解釋，在前總統李登輝與陳水扁時期，台灣主要是透過友邦，在聯合國大會提案，做法比較強烈，前總理馬英九時期獲益於兩岸的和解與國際的支持 台灣成功參與聯合國專門機構的相關活動，包括世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）。

李大中指出，現在總統賴清德似乎是延續前總統蔡英文的政策 ，「接下來就是檢驗我們的友邦，是否聯合或是個別致函給秘書長古特雷斯，以及多少有友邦在聯大總辯論中呼應台灣的訴求，這是一個指標。」

外交部本次推案3大訴求，分別是要說明聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

其次，該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對永續發展目標之實現做出貢獻。

最後，呼籲聯合國秘書處嚴守中立，停止錯誤援引該決議，以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利。