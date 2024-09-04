香港中大新聞教師捲入立場新聞案 申請休假

香港法院上週裁定立場新聞發布的11篇文章有煽動意圖，部分文章作者是香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問區家麟。據香港中文大學官網顯示，案件裁定後，區家麟的個人資料寫上「休假中」。

區域法院上週裁定已停運的立場新聞註冊母公司、前總編輯鍾沛權和前署任總編輯林紹桐串謀發布煽動刊物罪名成立。當中涉及11篇文章，其中4篇部落格文章的作者是區家麟，包括「穿官袍戴假髮演一台爛戲」、「『煽動』」作為一種法律武器」等。

案件裁決後，區家麟向任職的香港中文大學申請休假。中大接受中央社記者查詢時回應，區家麟因個人原因申請休假，學院已作相應安排，相關課程不受影響。

另外，在法院作出相關裁定後，香港警方國安處當時表示，將會跟進調查涉案文章的作者。

同時是資深傳媒人的區家麟，2022年曾因涉嫌串謀發布煽動刊物被捕，其後獲准保釋。

另外，立場新聞案持續引起部分資深傳媒人的關注，信報前總編輯陳景祥今天在明報撰文指出，這起案件令新聞界議論紛紛，皆因煽動罪令人擔心媒體會因觸碰定義不清晰的紅線而墜入法網，因而傾向少作批評、減少提出尖銳意見或指向公權力人物的評論。

文章質疑，長此以往，新聞界的監督、揭露、制衡角色就會逐漸消失。

文章表示：「實事求是地說，煽動罪對新聞界會造成相當大的壓力。但試想，如果新聞界沉默，不敢發揮監督、制衡的功能，對香港是好事還是壞事？」

針對這次裁決，另一位資深傳媒人劉銳紹此前接受中央社記者訪問時也曾說，它勢必對新聞界和出版界帶來影響，產生寒蟬效應，不利新聞自由，也會令市民減少對新聞的興趣。