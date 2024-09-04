北京香山論壇在即 中方宣布美國防部將率團參會

第11屆北京香山論壇會前記者會今天上午在北京舉行。根據會上通報，截至3日，共有90餘國、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多位中外專家學者將與會。陸媒報導指出，美國防部將率團參會，俄羅斯、烏克蘭與以色列也將派專家學者參加活動。

第11屆北京香山論壇將於12至14日在北京舉行。根據中國官媒央視，今天香山論壇的媒體通氣會在上午舉行，會上通報參會狀況，並指出在參會人員規格、規模、代表性等方面取得突破。

央視轄下的微博公眾號「玉淵譚天」指出，美國防部將率團參加香山論壇，俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。

去年第10屆的香山論壇舉行前夕，中國前國防部長李尚福遭到免職，改由中共中央軍委副主席張又俠代表出席。根據以往慣例，香山論壇是由中國國防部長做開幕式講話，因此這屆香山論壇可能由去年底任命的現任國防部長董軍出席開幕式，並做主旨發言。

另外，去年的香山論壇由於美中兩軍中斷溝通，美方僅指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）參會，但她全程保持低調與沉默，不但與中國軍方代表互動不多，在研討會中未公開發言，也不接受媒體採訪。

本屆香山論壇在美中恢復各領域溝通，適逢美國大選前且美中試圖管控穩定雙邊關係之際，美中兩軍在論壇上的互動，以及美方官員的與會層級備受矚目。