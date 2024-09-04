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陸宣布：美國防部將率團參加北京香山論壇

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。（記者陳政錄／攝影）
圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。（記者陳政錄／攝影）

作為大陸年度主場軍事外交活動，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日舉行，據今日上午召開的媒體通氣會，陸方宣布，美國防部將率團參加香山論壇，俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派遣專家學者參與相關活動。目前，已有90多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者確認出席，數量和層級再創新高。

北京香山論壇在下周正式登場前，於4日上午召開媒體通氣會，由論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛主持。

據宣布，美國防部將率團參加香山論壇。此外俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派遣專家學者參與相關活動。目前，已有90多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者確認出席本屆北京香山論壇，與會者的數量和層級再創新高。

吳建剛說，本屆論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。

他進一步指稱，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和區域組織代表將出席會議。此外，與會嘉賓還有30多名前政要和數十位知名學者。

會上表示，本屆論壇有4個特點：一是在理念指引上，深入實踐共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，為推動落實全球安全倡議、建構人類命運共同體搭建重要平台；二是在議題設定上，聚焦全球安全關切的最大公約數，鼓勵相關方深入交流、平等協商，倡導對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

三是在活動組織上，穿插舉辦特色學術活動，還有專題研討、成果展陳、參訪活動等；四是在與會者上，在繼續為廣大發展中國家和中小國家提供平等對話、集體發聲平台的同時，進一步擴大歐美等已開發國家及新興大國參與度，為加強南南合作、促進南北合作提供協助。

在此之前，大陸國防部發言人吳謙也在上月底召開的例行記者會上說，第十一屆北京香山論壇主辦方，向包括美國、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊發出了邀請。「從目前我掌握到的情況來看，這兩個國家（美、俄）都會派團參會，也希望更多受邀國積極參加此次北京香山論壇。」

俄羅斯 北京 國防部

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