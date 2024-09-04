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「福建艦」第4次海試？學者：測試艦載機起降等科目

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，福建艦第4次海試，可能是測試艦載機起降，包含人員如何走位、飛機如何彈射，飛行甲板的勤務支援、飛航相關的指揮管制。圖為福建艦。新華社
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，福建艦第4次海試，可能是測試艦載機起降，包含人員如何走位、飛機如何彈射，飛行甲板的勤務支援、飛航相關的指揮管制。圖為福建艦。新華社

大陸第3艘航空母艦「福建號（舷號18）」7月底完成第三次海试，上海、遼寧海事局接連2天發布航行警告，表示長江口、黃海北部實施交通管制和航行警告。外界認為這是「福建艦」即將進行第4次海試。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，這次海試可能是測試艦載機起降，包含人員如何走位、飛機如何彈射，飛行甲板的勤務支援、飛航相關的指揮管制。

福建艦在第3次海試時，甲板首次同框4架不同型號固定翼艦載機。林穎佑認為，福建艦在第3次海試是先在上面做靜態試驗，這次海試可能是測試艦載機起降，包含人員如何走位、飛機如何彈射，飛行甲板的勤務支援、飛航相關的指揮管制。

由於前一艘航艦「山東號（舷號17）」從首次海試到正式服役共耗時1年7個月，林穎佑認為，福建號艦載系統比山東號更先進、複雜，預期需要更多時間海試，還沒那麼快正式服役。

「福建艦」已進行3次海試。第一次於5月1至8日共計8天，主要進行航艦本體動力與電力系統的「近海」測試；第二次海試於5月24日至6月11日進行，共計19天，主要進行「遠海」動力測試；第三次海試於7月4日至26日進行，共約23天。

遼寧海事局3日發布「遼航警292/24」航行警告，黃海北部自4日10時至8日12時在38-47N122-21E、38-47N122-45E、38-13N122-45E、38-13N122-21E諸點連線範圍內執行軍事活動。禁止駛入。

上海海事局2日發布「滬航警695/24」航行警告，長江口3日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。下午13時至15時，對302燈浮、301燈浮、42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制；上午9時40分至下午19時100分，對長江口深水航道進口船進行交通管制；下午13時10分至下午16時10分，對長江口深水航道出口船進行交通管制。

上海 交通管制 福建

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