菲律賓稱南海監測到的中國船隻量達203艘 創今年最高水平

新加坡聯合早報引述彭博社報導稱，隨著中國在中菲關係再度趨緊之際展現海軍實力，菲律賓稱在南中國海監測到的中國船隻數量，創下今年以來的最高水平。

彭博社報導，根據菲律賓海軍，過去一週，在九個菲律賓哨所和有爭議航道的其他關鍵區域附近發現約203艘中國船隻，數量高於前一週的163艘。

菲律賓海軍發言人、海軍少將特立尼達（Roy Vincent Trinidad）9月3日告訴媒體說，中國船隻數量激增可歸因於近期對薩比納礁（陸稱仙賓礁）的關注。菲律賓海軍稱，其他地區的中國船隻數量也增加，當中包括派格阿薩島（中國稱中業島）和易洛魁礁（陸稱鱟藤礁）。

特立尼達說：「（中國船隻）數量的增加並不能證明他們的非法存在是合理的。」

中國和菲律賓海警船隻上週末在薩比納礁再次發生相撞事件。據彭博社報導，這表明兩國的海上爭端已開啟了新的爆發點。