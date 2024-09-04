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習近平向美示好？ 南京抗日紀念館首公布2590名美籍抗日英烈名錄

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
9月3日拍攝的航空殉道者公墓（無人機照片）。 新華社
9月3日拍攝的航空殉道者公墓（無人機照片）。 新華社

據新華社，9月3日，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局的官方網站公佈2,590名美國籍抗日航空英烈名錄。這是中國大陸首次對外公佈美籍抗日英烈名錄。相關資訊包括英烈姓名、職位、犧牲時間。

當日，紀念館也舉行了美國籍在華犧牲飛行員傑克．W．哈梅爾的姓名補刻儀式。 「JACK W. HAMMEL」成為英烈碑上最新的名字。 1945年，哈梅爾駕駛戰鬥機被日軍地面火力擊中，犧牲於江西境內。

2017年，哈梅爾的親友參觀紀念館時，發現館內英烈碑上沒有哈梅爾的名字，向紀念館表達了補刻哈梅爾姓名的希望。經中國駐美大使館及美中航空遺產基金會積極協調，成功尋到哈梅爾更多資料佐證，符合補刻姓名條件。

報導稱，據了解，在對日抗戰時期，中國空軍得到了來自美國等國的國際航空戰士支持，數以千計的中外航空戰士捨身取義。中美兩國人民在對抗日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

在美中關係陷入緊張對抗的此刻，特別是美國總統大選選戰方酣之際，北京當局卻首次公布了二戰期間在華抗日的英烈名錄，被認為是習近平有意向美方示好的舉動。

據介紹，這2590名美國籍抗日航空英烈的信息，曾於1995年和2015年分兩次錒刻在紀念館內的英烈碑上。因歷史久遠、缺乏原始檔案等原因，大部分英烈的資訊並不完整，現有資訊的準確性也難以查證。

報導稱，希望本次名錄的對外發布能集合海內外各方力量，進一步加強美國籍抗日航空英烈的史料徵集和研究，盡可能完善現有英烈生平資料，發現並糾正英烈碑上現有信息錯誤，找到被遺漏的美國籍抗日航空英烈的訊息，讓這份名錄更為完整。

今年4月，南京抗日航空烈士紀念館公佈了1,468名中籍抗日航空英烈相關資訊。資訊發布後，有超過100位抗日航空英烈親屬與紀念館取得聯繫，近40位英烈親屬來到紀念館祭掃。經嚴格查證比對，目前有18位中國籍抗日航空英烈資料被勘誤。

位於南京紫金山北麓的南京抗日航空烈士紀念館，是國內首座國際抗日航空烈士紀念館，館藏第二次世界大戰期間中、蘇、美等國空軍在中國聯合抗擊侵華日軍的豐富史料，紀念館內的英烈碑上錒刻著近4,300名中外抗日航空先烈的名字。

抗日 日航 紀念館

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