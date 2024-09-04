中非峰會今登場 推3年合作路徑

二○二四中非合作論壇峰會四至六日在北京舉行，期間將通過「宣言」和「行動計畫」兩份成果文件，以弘揚中非友好合作精神，彰顯以中國大陸和非洲為重要力量的「全球南方」聲勢。大陸國家主席習近平近日與超過十位非洲國家元首進行會談並簽署合作文件，強調將以此次峰會為契機，推動中非命運共同體邁上新台階。

大陸政府非洲事務特別代表劉豫錫昨舉行記者會介紹峰會情況稱，四日晚間，習近平將與夫人彭麗媛為非方領導人舉行歡迎宴會；五日上午，峰會開幕式在北京人民大會堂召開，習發表主旨演說；六日上午，大陸國務院總理李強將在第八屆中非企業家大會上致詞。

劉豫錫指出，峰會計畫通過「宣言」和「行動計畫」兩份成果文件。「宣言」將釋放中非在攜手推進現代化、共築高水準中非命運共同體等重大議題上的共識，展現雙方深化在全球治理、和平安全、經貿合作等領域加強合作的決心。「行動計畫」則規畫了中非未來三年高品質合作的實施路徑。他強調，非洲始終是大陸外交優先方向，非洲不能成為大國競技場，各方都應好好傾聽非洲的呼聲，儘管中非合作面臨外部挑戰增多，但中方加強對非洲合作的信心不會動搖，方向不會改變，行動也不會減弱。

習近平近日密集和非洲國家領導人會面，昨接連會見了肯亞總統魯托、查德總統穆罕默德、馬拉威總統查克維拉、茅利塔尼亞總統加祖瓦尼、辛巴威總統姆南加瓦、奈及利亞總統蒂努布及非盟委員會主席法基。