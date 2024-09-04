港篩查入境客 可命航班拒載

香港入境處三日起實施「預先通報乘客資料系統」，規定航空營運商向入境處預先通報赴香港航班及乘客的資料，可不允許某旅客登機。

在香港入境新措施下，旅客辦理赴香港航班登機手續時，航空營運商要從旅客的旅行證件讀取資料，再透過預報系統，向香港入境處傳送相關資料；預報系統會即時處理，並通知營運商每位旅客獲發的指令，營運商須按照指令允許或不允許某旅客登上赴香港航班。

香港入境處發言人稱，實施預報系統是為符合「國際民用航空公約」有關航空安全的規定，使香港與世界其他航空樞紐看齊，以及進一步加強入境處的入境檢查和執法能力，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐航班到香港，規定航空營運商須根據「入境（預先通報乘客資料）規例」，向入境處傳送赴港航班及其乘客的預報資料。

為使超過一百間航空營運商有充裕時間連接預報系統，及確保系統順暢有序，香港入境處稱，新措施將會分階段實施並設有約十二個月的過渡期，相關規例關於訂明罪行、免責辯護等條文，在明年九月一日起才會實施。

香港入境處還稱，預報系統的推行不會影響香港居民的旅行自由和出入境權利。香港居民的旅行自由和出入境權利受到香港基本法及「香港人權法案條例」所載的香港人權法案第八條保障，預報系統的推行不會對此有任何影響，預報系統不會向享有香港特區居留權的永久性居民發出禁止登機指示。

此外，國泰航空昨發現旗下一架空中巴士A350客機部分引擎零組件故障，屬全球首例。國泰航空已發現十五架航機有類似問題，為確保航空安全，已取消昨今兩天逾卅對航班，影響航線包括香港—台北。預料所有受影響航機可於本周六恢復運作。

香港民航處稱非常關注事件，將與國泰及相關機構保持聯繫並適當跟進，以確保航空安全。