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陸談琉球主權 牽制日介入台海

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
去年七月，日本沖繩縣知事玉城丹尼（前右）到福建福州的琉球墓拜祭，引發話題。圖／沖繩縣廳提供
去年七月，日本沖繩縣知事玉城丹尼（前右）到福建福州的琉球墓拜祭，引發話題。圖／沖繩縣廳提供

中國大陸對日本打「琉球沖繩）牌」以反制東京介入台灣議題，最近有新動作。香港星島日報指出，大連海事大學九月一日召開「琉球研究中心籌備會暨琉球問題研討會」，證實大陸成立首間「琉球研究中心」。報導稱日本近年鼓吹「台灣有事等於日本有事」，中方也可打琉球牌，可能以不承認沖繩為日本領土牽制日方。

近年外界認為大陸正試圖打「琉球牌」反制日本，起於大陸國家主席習近平去年六月考察中國國家版本館，罕見公開提及琉球稱，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓」，當時即引起關注。去年七月，日本沖繩縣知事玉城丹尼隨團抵達北京，並赴通州區「琉球國墓地」遺址祭拜先人，之後也到福州拜祭琉球墓，希望傳承中國與沖繩的傳統友好。

據報導，上述研討會邀請北京大學、復旦大學、武漢大學、南京大學、中國社科院、遼寧大學等廿多位專家參加。長期倡導「琉球學」的北大歷史系教授徐勇在會上提出，未來「琉球問題」研究應明確研究對象、規範學科定位、加強政治研究、提升國際影響力。值得注意的是，徐勇此前在「抗日戰爭研究」雜誌撰文指出，國際社會應堅持「開羅宣言」等國際原則，尊重琉球人的民族自決權，真正解決「琉球主權歸屬」這一國際化問題。

中國海洋法學會會長高之國在研討會上稱，「琉球問題」事關國家安全和統一，具有深刻政治和歷史意義，需要提前做好各種風險預案和應對措施。大連海事大學副校長曾慶成則指出，該校將維護國家海洋安全置於重要位置，並將「琉球問題」作為學科發展的重點研究方向。

報導認為，琉球研究雖然在大陸仍未成為顯學，但從冷門到逐漸升溫，並且進入大學，顯然有官方影子，背後離不開地緣政治變化。

琉球自明朝起與中國建立密切的朝貢關係，一八七九年被日本吞併，改名沖繩縣，但清廷不承認。中日甲午戰爭後，清廷簽下馬關條約，將台灣及附屬諸島（包括釣魚台）割讓給日本，亦無力過問琉球主權地位。

根據二戰期間一九四三年開羅宣言和一九四五年波茨坦公告，「日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內」。二戰後，琉球被美國「託管」。一九七二年，美國將琉球群島的治理權交給日本，同時保留軍事基地。日本民間則一直有聲音認為琉球主權未定。

日本 沖繩 琉球

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