香港實施預先通報航班乘客資料系統 可下令拒登機

香港今天起實施預先通報乘客資料系統，航空公司須在航班起飛前向入境處傳送乘客資料，並按入境處的指令不允許特定乘客登機，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士赴港。

香港入境事務處今天發出新聞稿宣布，3日起實施預先通報乘客資料系統，當旅客辦理赴港登機手續時，航空公司會從旅客的旅行證件讀取所需資料，透過預報系統向入境處傳送乘客和航班資料。

預報系統會即時處理，並通知航空公司每位旅客獲發的指令，即可登機或禁止登機指示。航空公司須按指令允許或不允許某旅客登上赴港航班。

香港入境處表示，新安排讓香港符合「國際民用航空公約」有關航空安全的規定，並進一步加強香港入境檢查和執法能力，「阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士」乘坐航班赴港。

入境處並表示，為了讓逾100家航空公司有充裕時間連接預報系統和確保運作順暢，新安排會分階段實施，並設有約12個月過渡期。

入境處還稱，推行預報系統不會影響香港居民的旅行自由和出入境權利，系統不會向享有香港居留權的永久性居民發出禁止登機指示。

根據香港無線新聞今天報導，航空公司需在航班起飛前40分鐘，將旅客資料如旅行證件號碼、姓名等發送給入境處，包括入境香港或過境旅客。相關條例規定航空公司必須遵循，否則會被罰款港幣10萬元（約新台幣41萬元）。

報導指出，即使入境處批准旅客上機，在入境時亦可拒絕旅客入境。

根據香港法例，如非法入境者或超出入境處批准逗留期限的人，一般會被遞解出境或遺返回原居地，但他們可以人道理由，向入境處申請免被遣返，被稱為「免遣返聲請人」。