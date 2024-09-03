中非合作論壇部長級會議 王毅：引領「全球南方」前進

2024年中非合作論壇峰會將於4到6日在北京舉行，在正式登場前，大陸3日率先舉行中非合作論壇第九屆部長級會議。大陸外交部長王毅表示，大陸國家主席習近平將和非方領導人一道擘畫中非關係發展新藍圖，引領「全球南方」前進方向。「中國將永遠與非洲兄弟一起站在一起，中國在聯合國安理會的一票將永遠投給非洲。」

據大陸外交部3日發布，中非合作論壇第九屆部長級會議在北京舉行，非洲53國外交部長、經濟部長及非洲聯盟等地區國際組織代表共300多人與會。

該會議由中共中央政治局委員、外交部長王毅，大陸商務部長王文濤、國家國際發展合作署署長羅照輝，以及論壇共同主席國塞內加爾非洲一體化和外交部部長法勒、經濟規劃和合作部部長薩爾共同主持。

王毅說，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。以中國和非洲為代表的「全球南方」群體性崛起，深刻影響人類發展進程。

就峰會召開，他表示，習近平將和非方領導人一道擘畫中非關係發展新藍圖，引領「全球南方」前進方向。

王毅提到，前次中非合作論壇第八屆部長級會議召開三年來，中非推動中非關係開啟「加速度」、中非合作駛上「快車道」、中非命運共同體建設邁上新台階，攜手推進共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、唱響全球文明倡議、實踐全球安全倡議、弘揚和平共處五原則、擦亮論壇「金字招牌」。

王毅強調，28億中非人民加強團結協作，必將為「全球南方」合作注入新動能，為建構人類命運共同體開闢新天地。「中國將永遠與非洲兄弟一起站在一起，中國在聯合國安理會的一票將永遠投給非洲」。

據中方發布，王文濤和羅照輝分別報告了論壇第八屆部長級會議成果落實、中非發展合作和中方對非援助等情況，會議審議並通過了本次峰會議程及成果文件草案，完成峰會各項準備工作。