美大選牽動台海關係 學者：應從中找到自主性的突破點

距離美國總統大選不到三個月，結果更將牽動美中台關係。政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯在接受本報採訪時表示，不論當選者是共和黨川普（Donald Trump）還是民主黨賀錦麗（Kamala Harris），都會更謹慎應對與中國大陸的關係。

先從整體局勢來看，曾偉峯認為，當前亞太、印太局勢其實是川普過去四年擔任美國總統留下來的「遺產」，拜登上任之後並未重塑這個結構。在川普強勢的單邊主義下，很多國家已經建立一套因應的體制，像是過去相對低調的日本變得逐漸高調，美韓之間近期針對軍費分攤、調漲率制定標準等核心議題也正式進入協商階段。

川普作為體系改變者，如果再次上任，面對的是他之前改造過的國際體系，手段其實會更細緻。反映在兩岸關係、對中關係上，反而不會刻意挑動中國，對台的行動上則不一定會像現在的拜登政府一樣挺台，「台灣可能會回到跟過去一樣，類似跟中國互動的籌碼，但不會像過去四年那麼極端。」

而相對來說，民主黨總統候選人賀錦麗的兩岸政策目前看來看還不明朗，跟中國的關係實際上也比較缺乏，「所以要看的不是賀錦麗本人的立場，而是她的國防跟外交團隊能給什麼建議，目前看來還是拜登的團隊，如果她上任，對兩岸或者對台，基本上跟拜登應該是一樣的。」

曾偉峯指出，「我認為她沒有理由變得更挺台。」加上賀錦麗未來還有較長的政治生涯，因此會更重視美國的國家利益，若想要塑造自身的歷史地位，在處理對中國的關係反而會更小心。

曾偉峯提醒，台灣應該仔細觀察這次選舉結果，當一定會選出一個不是拜登的領導人時，怎麼找到突破點，讓台灣可以在中美競爭下變成相對來說不只是一個棋子的角色，而是能夠更有自主性，這是需要發揮智慧的。