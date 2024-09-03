對歐盟失望？盼強化與中俄合作 傳土耳其正式申請加入金磚國家

彭博2日引述知情人士消息報導稱，土耳其已正式申請加入金磚國家合作機制。該國希望在增強全球影響力的同時，繞開傳統西方盟友建立新的合作關係。如果成真，土耳其將是首個加入金磚的北約成員國。

該知情人士稱，土耳其新的外交努力反映了其在多極世界中既要履行其作為北約成員國的義務，同時又想與各方建立合作關係的願景。

報導指出，土耳其幾個月前遞交了加入金磚國家合作機制的申請，「土耳其政府認為，地緣政治的重心正在從發達經濟體轉移」。土耳其數十年來在申請加入歐盟方面屢屢受挫，十分沮喪。此外，土耳其因在俄烏衝突爆發後與俄羅斯方面保持密切聯繫，在一定程度上導致其與其他北約成員國產生分歧。

也因此，土耳其認為，加入金磚國家可以改善其與中國和俄羅斯的經濟合作，並成為歐盟和亞洲之間的貿易渠道。知情人士表示，土耳其希望成為俄羅斯和中亞的天然氣出口樞紐。

對於土耳其的行動，美媒《新聞週刊》報導，土耳其一位前外交官表示，做出這一舉措是由於對西方和歐盟「積攢了太多的失望」。土耳其智庫經濟與外交政策研究中心（EDAM）負責人錫南．烏爾根說，「這不是土耳其旨在替換西方的戰略，而是在美國霸權減弱的時候土耳其加強與非西方國家的戰略。」

此前，土耳其就已透露加入金磚國家的意願。早在2018年舉行的約翰尼斯堡金磚國家峰會上，土耳其總統厄多安就曾表示，該國有意加入金磚，但之後「幾乎沒有取得任何進展」。

土耳其在今年初決定將「加入金磚」列為國家重大戰略規劃。土耳其外長費丹6月在訪華時曾表態，土耳其希望加入金磚國家，這是土耳其除了加入歐盟之外的「良好替代選擇」。俄總統新聞秘書佩斯科夫當時回應說，俄方歡迎土耳其加入金磚，該議題將被列入下一次金磚國家峰會的議程。

金磚國家合作機制啟動於2006年，最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國等「金磚四國」，南非於2011年加入。今年1月金磚機制實現有史以來最大範圍的一次擴員，埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等國成為金磚國家新成員。