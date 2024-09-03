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推演美大選 陸學者：川普若當選 中美關係穩定將被推遲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
外界關注美國現任副總統賀錦麗（圖左）或前總統川普勝出，各自對中美關係將有何影響。（路透）
外界關注美國現任副總統賀錦麗（圖左）或前總統川普勝出，各自對中美關係將有何影響。（路透）

美國總統大選腳步近，外界正推演大選結果後的中美關係。聯合早報報導，清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍3日在亞洲前瞻峰會上指出，若民主黨總統候選人賀錦麗勝選，中美關係可能走向某種新常態並重新概念化；而共和黨的川普當選，中美將再度對抗，兩國關係穩定被再度推遲。

達巍表示，本次大選將是美國尋找未來方向的關鍵選舉，其結果也將影響中美關係的發展。他分析美國兩黨異同指出，美國民主黨和共和黨存有共性，兩黨都告別新自由主義，走向民族主義與民粹主義。與此同時，兩黨也有差別，例如民主黨的預期性強於共和黨。

如果賀錦麗當選，達巍稱，中美關係當前的穩定將延長，經濟與安全的「交火戰」將逐漸明晰；如果川普當選，他表示，新一輪貿易戰、科技戰或將上演，民間交流預計重新受阻，這必然招致中國反擊以及雙方對抗的升級。

但長遠來看，達巍認為中美關係重回穩定仍是可能的，只不過過程將會推遲，也許需要五年十年或更長時間，但兩國終究要找到一條共同的相處之道。

新加坡副總理王瑞杰也在同場活動中針對中美關係表示，中國和美國之間有很大的共同發展空間，但在美國大選來臨之際，雙方不太可能在短期內就長期發展達成實質成果，重要的是雙方都採取避免局勢升溫的態度和行動。

共和黨 美國大選

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