為顛覆政權罪陳情 港泛民人士：相信民主公義

香港45名泛民主派人士被當局依國安法控告串謀顛覆國家政權，各人陸續向法院求情，被視為本土派的鄒家成在陳情書中強調，相信民主與公義。

2021年初，警方拘捕大批泛民人士，其後依國安法控告各人串謀顛覆國家政權，期間有人主動認罪，有人經審訊後被裁定罪成，全部人近期分批向法院呈交陳情書。

昨天求情的有鄒家成、前民間集會團隊發言人劉頴匡，以及立法會前議員楊岳橋、陳志全和林卓廷等。

綜合本地媒體的報導，代表鄒家成的大律師在庭上讀出其求情信指出，他於15歲時參加泛民舉行的「7.1」遊行，自此參與公民運動；他表示，至今仍然相信民主和公義，希望香港可以成為最好的地方。

代表大律師指出，鄒家成不是案中主要人物，沒有提供真正協助，屬於第二級別的「積極參加者」，又指鄒家成不是「反中」，反對的只是不公義的制度。

沒有律師代表的劉頴匡在庭上自行以英文陳辭，他表示，之所以涉及本案，是希望為示威者發聲，不重視「35+」計畫爭取的立法會否決權。

代表楊岳穚的資深大律師指出，楊岳橋從政時立場不激進，他自2015年起擔任立法會議員，期間沒有阻礙政府施政，而他已退出公民黨，不會再涉足政治，沒有機會重犯。

2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+初選」，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席，從而有足夠票數否決政府所有撥款，以逼使行政長官（特首）請辭，令政府停擺。

根據基本法，財政預算案如果兩次遭否決，特首就要解散立法會，重選的立法會再否決預算案的話，特首就要辭職。

這項計畫的另一目的，是逼使政府回應「反送中」運動所提出的「五大訴求」，包括全面撤回逃犯條例修訂草案。

時任特首林鄭月娥曾警告，所謂「初選」的目的，是要阻撓政府所有政策，這可能違反香港國安法中的顛覆國家政權罪。

2021年初，警方拘捕了53人，其後起訴其中47人，包括計畫發起人戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒，以及大批立法會前議員，大部分人不獲准交保外出，至今被收押超過3年。

這起案件自2021年3月起進入審理程序，期間有31人認罪，16人否認控罪。今年5月，法院裁定其中14名被告罪成，兩人罪名不成立。

有「長毛」之稱的立法會前議員梁國雄早前向法院求情時表示，即使被囚也「毋怨」，強調人民大於國家，人權高於政權。

他在書中表示，自70年代開始就參與政治運動和社會抗爭，目的是改變社會不公，爭取民主自由等，從未放棄，即使如今淪為階下囚，都是秉持這個理念行事。