中非「債務問題」受矚 陸：加強合作行動不會減弱

2024年中非合作論壇峰會將於4至6日在北京舉行，大陸官方近日接連召開發布會，強調中非合作前景，在「債務問題」備受關注下，中國政府非洲事務特別代表劉豫錫3日上午在記者會上重申中非合作的「五不原則」，並指雖中非合作面臨外部挑戰增多，但「中方加強對非洲合作的信心不會動搖，方向不會改變，行動也不會減弱」。

劉豫錫3日上午主持記者會，介紹2024年中非合作論壇峰會總體情況，除了說明大陸國家主席習近平將出席5日在北京人民大會堂的開幕式、大陸國務院總理李強6日出席第八屆中非企業家大會等議程，也闡述中非合作的成果和願景。

劉豫錫說，中非雙方在政治上高度互信，雙方保持高層互動，雙邊經貿額去年已達到2,820億美元，中國連續15年成為非洲最大的貿易夥伴，也是非洲最大的出口目的國。目前，在對非的投資存量上達到400億美元。

因此，就中非合作前景，劉豫錫在記者會上指出，雖然當前國際形勢持續發生深刻變化，中非合作面臨外部挑戰增多，但中方加強對非洲合作的信心不會動搖，方向不會改變，行動也不會減弱。

他並指，在當前世界經濟發展普遍面臨挑戰的背景下，中非雙邊的經貿交流，在中非合作論壇的引領下充滿活力，成為當前國際發展合作的一道亮麗風景線。中非合作論壇，已成為中非合作的「金字招牌」，引領國際對非合作、深化「全球南方」合作的一面旗幟。

劉豫錫還說，中國大陸對非合作始終堅持「五不原則」，即不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。

在昨日的2024年中非合作論壇峰會首場記者會上，大陸國家發改委區域開放司司長徐建平也表示，峰會舉辦期間，中國將與非洲一些國家簽署新的合作規劃，推動中非共建「一帶一路」合作往深裡走、往實裡走。

值得注意的是，在此次中非合作論壇舉辦期間，一方面是大陸官媒新華社接連發布多篇特稿，稱中國大陸和以非洲為代表的「全球南方」富有「經濟潛力」，中非合作改善了非洲民生和經濟社會發展；一方面是西方媒體對中非合作中的「債務問題」，甚至「債務陷阱」進行檢視。