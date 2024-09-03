中美持續各領域對話 兩國氣候會談4日北京登場

中美持續展開各領域的溝通對話。大陸生態環境部3日宣布，經中美雙方商定，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔將於9月4日至6日訪華，與中國氣候變化事務特使劉振民共同主持召開「21世紀20年代強化氣候行動工作組」第二次會議。

大陸生態環境部表示，雙方將就中美工作組下務實合作、各自國內氣候政策行動、氣候變化多邊進程等深入交換意見。

應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，白宮國安顧問蘇利文甫於8月27日至29日訪問北京。蘇利文此行除與王毅舉行新一輪中美戰略溝通，並先後與中共中共中央軍委會副主席張又俠、大陸國家主席習近平會面。

白宮對蘇利文北京行發布的會談紀要指出，雙方都確認了維持兩國開放溝通管道的重要性，並計劃在近期內舉行戰區司令員的通話。白宮的聲明還提到，雙方計劃在未來幾周安排美國總統拜登與習近平通話。

另，中美商貿工作組第二次副部長級會議也將緊接著於9月7日在天津舉行。北京方面表示，雙方將就各自經貿政策關切、企業訴求和務實合作等廣泛議題深入交換意見。