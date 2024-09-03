習近平5日人民大會堂演講 將闡述中非合作新主張

大陸近年最大主場外交活動，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，中國政府非洲事務特別代表劉豫錫3日上午介紹峰會總體情況，表示大陸國家主席習近平將於5日出席在人民大會堂的開幕式，發表主旨演講，闡述關於中非共建高水平命運共同體的新理念、新主張，同時，所有中共中央政治局常委將共同出席開幕式。

劉豫錫首先重申，中非領導者將圍繞「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」這個主題，共敘友情，共商合作，共話未來，這是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會之後，中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。

他說，眾多非洲國家領導人和非盟委員會主席、聯合國秘書長將作為特邀嘉賓，有關國際組織、非洲地區組織作為觀察員，都將參加峰會的有關活動。

劉豫錫接著表示，4日晚間，習近平和他的夫人彭麗媛，將為非方領導人舉行歡迎宴會；5日在人民大會堂舉行的開幕式，習近平將發表主旨演講，闡述關於中非共建高水平命運共同體的新理念、新主張，中國對非務實合作的新舉措，所有中共中央政治局常委將共同出席開幕式。

其他議程方面，劉豫錫說，5日下午，國家會議中心將舉行四個議題的高級別會議，由中非雙方領導人共同主持，結束後，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將和塞內加爾外長法勒共同會見記者，介紹會議成果；6日上午舉行第八屆中非企業家大會，大陸國務院總理李強將和非方有關領導人出席並致詞；期間，習近平和外方領導人進行雙邊活動，彭麗媛為與會的非方領導人配偶舉辦集體活動。

劉豫錫說，這次峰會將通過宣言和行動計畫兩份成果文件，旨在傳揚中非友好合作精神，彰顯以中國和非洲為重要力量的「全球南方」。其中，宣言將釋放中非在攜手實現現代化，共築高水平命運共同體上的共識，行動計畫將規劃未來三年，中非高質量合作的實施路徑。

劉豫錫表示，中非合作論壇始終秉持共商、共建、共享的原則，成為中非合作金字招牌，引領全球對非合作，「全球南方」合作的一面旗幟。中非雙方希望透過舉辦這次峰會，邁向共築高水平命運共同體的新征程，匯聚中非各領域深化合作的新動能，續寫中非人民相知相惜友誼的新的篇章。