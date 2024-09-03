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港媒：反制日本介入台灣 陸頻打「琉球牌」牽制日本

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港媒指出，中國大陸正打「琉球牌」以牽制日本介入台灣問題。圖為沖繩首里城。（美聯社）
港媒指出，中國大陸正打「琉球牌」以牽制日本介入台灣問題。圖為沖繩首里城。（美聯社）

因認定日本對陸頻打「台灣牌」，北京當局也開始對日本打出「琉球牌」。香港星島日報指出，大連海事大學1日召開琉球研究中心籌備會暨「琉球問題」研討會，為大陸首個琉球研究中心。該文認為，日本近年鼓吹「台灣有事，等於日本有事」，介入台灣問題，中方也可打「琉球牌」，可能會以不承認沖繩為日本領土進行牽制，以牙還牙。

據了解，該研討會邀請北京大學、復旦大學、武漢大學、南京大學、中國社科院、遼寧大學等20多位專家參加。長期倡導「琉球學」的北大歷史系教授徐勇在會上提出，未來「琉球問題」研究應明確研究對象、規範學科定位、加強政治研究、提升國際影響力。

值得注意的是，徐勇稍早在《抗日戰爭研究》雜誌撰文指出，國際社會應該堅持《開羅宣言》等國際原則，尊重琉球人的民族自決權，真正解決琉球主權歸屬這一國際化問題。

近年，外界認為大陸正在大打「琉球牌」。先是大陸國家主席習近平去年6月考察中國國家版本館，罕見公開提及琉球，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓」；去年7月，日本沖繩縣知事玉城丹尼隨團抵達北京，並赴通州區琉球國墓地遺址祭拜先人，希望傳承中國與沖繩的傳統友好。

去年以來，不論環球時報、人民日報等官媒多有為文提及琉球，而包括在廈門大學、北京大學與中國社科院等也舉辦與琉球議題有關的專題研討會。

從琉球的歷史來看，琉球自明朝開始與中國建立密切的朝貢關係，1879年被日本吞併，改名沖繩縣，但清廷不承認。中日甲午戰爭後，清廷簽下《馬關條約》，將台灣及附屬諸島（包括釣魚島）割讓給日本，無力過問琉球主權地位。

二戰期間1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》，「日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內」。二戰後，琉球被美國「託管」。1972年，美國將琉球群島的治理權交給日本，同時保留軍事基地。日本民間一直有聲音認為琉球主權未定，陷於美日「雙重殖民統治」。

北京大學 日本 琉球

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