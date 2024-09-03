日自衛隊高管稱加強印太威攝 陸學者憂日轉向對外侵略

在抗日戰爭勝利滿79周年之際，日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀日前接受朝日新聞採訪時指出要「加強印太地區的威懾力」，以防止出現俄烏衝突這樣的嚴峻局面。環球時報引述專家分析稱，該論調讓國際社會擔憂日本是否轉向對外軍事擴張的老路。

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋分析表示，吉田在採訪中充滿劍拔弩張、挑釁對抗的論調令人不得不質疑日本自衛隊的屬性究竟是什麼，是否轉向對外軍事擴張傾向。

對於吉田涉華論述，陳洋認為一方面源於其充滿意識形態對抗的邏輯思維，另一方面則與當前整個日本社會的右傾化有關。

陳洋進一步指出，日本政府近年來從上到下加大安保防務能力建設，反覆鼓譟所謂「中國威脅」等論調，而作為自衛隊高官的吉田則「打配合」，通過各種公開表態來證明日本政府強軍擴武的「正確性」。

吉田圭秀在受訪時指出，「高烈度戰爭在21世紀仍會發生，重要的是要加強自身防衛能力，以免被對方低估。」他認為，加強日本的防衛能力和日美同盟的威懾力是不可或缺的。同時，吉田指出中國試圖改變東海與南海現狀，認為日本與美國、北約成員國的安保合作很重要。

值得注意的是，3日適逢抗日戰爭勝利79周年，央視新聞稱每個中國人，都應該記住這些日子。而香港特區在3日一早便舉行中國人民抗日戰爭勝利紀念儀式，行政長官李家超與特區政府高層也出席了相關活動。