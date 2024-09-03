新學期開始 習近平：教育絕不能培養社會主義掘墓人

新學期開始，中共黨刊《求是》雜誌最新一期刊登中共總書記習近平的文章，強調中國是中國共產黨領導的社會主義國家，「我們的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，絕不能培養出一些『長著中國臉，不是中國心，沒有中國情，缺少中國味』的人！那將是教育的失敗。」

在這篇題為「培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」的文章中，習近平表示，從歷史和現實的角度看，任何國家、任何社會，其維護政治統治、維繫社會穩定的基本途徑無一不是通過教育。

習近平說，「我國是中國共產黨領導的社會主義國家，這就決定了我們的教育必須把培養社會主義建設者和接班人作為根本任務，培養一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義奮鬥終身的有用人才。」

他並強調，「教育的失敗是一種根本性失敗。我們絕不能犯這種歷史性錯誤！這是推進教育現代化、建設教育強國必須把握的大是大非問題，沒有什麼可隱晦、可商榷、可含糊的。」

這篇文章是擷取自習近平2018年9月10日在大陸全國教育大會上講話的一部分，刊登於9月1日出版的第17期《求是》雜誌。