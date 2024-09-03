快訊

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

「新馬路三寶」太恐怖！大媽坐它上路、下秒慘摔 網友狂酸：我給4分

愷樂消失螢光幕4年突宣告懷孕 「小孩生父」身分曝光

新學期開始 習近平：教育絕不能培養社會主義掘墓人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2018年9月10日，大陸全國教育大會在北京召開。中共中央總書記習近平在會中提出，絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人。（圖／取自求是網）
2018年9月10日，大陸全國教育大會在北京召開。中共中央總書記習近平在會中提出，絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人。（圖／取自求是網）

新學期開始，中共黨刊《求是》雜誌最新一期刊登中共總書記習近平的文章，強調中國是中國共產黨領導的社會主義國家，「我們的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，絕不能培養出一些『長著中國臉，不是中國心，沒有中國情，缺少中國味』的人！那將是教育的失敗。」

在這篇題為「培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」的文章中，習近平表示，從歷史和現實的角度看，任何國家、任何社會，其維護政治統治、維繫社會穩定的基本途徑無一不是通過教育。

習近平說，「我國是中國共產黨領導的社會主義國家，這就決定了我們的教育必須把培養社會主義建設者和接班人作為根本任務，培養一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義奮鬥終身的有用人才。」

他並強調，「教育的失敗是一種根本性失敗。我們絕不能犯這種歷史性錯誤！這是推進教育現代化、建設教育強國必須把握的大是大非問題，沒有什麼可隱晦、可商榷、可含糊的。」

這篇文章是擷取自習近平2018年9月10日在大陸全國教育大會上講話的一部分，刊登於9月1日出版的第17期《求是》雜誌。

共產黨 失敗 習近平

延伸閱讀

南非總統：盼縮減對中國貿易赤字

非洲多國總統抵中國 為基建尋資金 但中方恐難拿出大筆錢

最後一場拜習會？ 秘魯外長：兩人都會出席11月APEC峰會

解讀蘇利文訪陸：陸仍希望拜登卸任前來訪 揭5關鍵、4紅線

相關新聞

停了2年 陸有條件恢復我文旦輸入

中秋節前夕，中國大陸海關總署昨宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但與台東釋迦輸陸一樣，要求「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」...

觀察站／陸軟硬兼施 賴政府毫無解方

年初賴清德總統勝選後，兩岸即遭逢「金門快艇翻覆案」重大考驗，如今隨涉金廈海域連串事件陸續推動解決，大陸進一步開放陸客赴馬...

日自衛隊高管稱加強印太威攝 陸學者憂日轉向對外侵略

在抗日戰爭勝利滿79周年之際，日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀日前接受朝日新聞採訪時指出要「加強印太地區的威懾力」，以防止出...

柚農：宣布太慢 但開心恢復銷陸

大陸國台辦宣布恢復台灣文旦柚輸陸，但須獲得註冊登記的包裝廠和果園才符合輸入資格，目前僅花蓮縣四十五家果園及十九家包裝場申...

交長：盼兩岸交流從觀光開始 呼籲儘快開放陸客來台

新任交通部長陳世凱昨（2）日上任，提到兩岸觀光，他表示台灣已遞出橄欖枝許久，期望大陸也能儘快開放陸客來台觀光，我國已做好...

拉攏南方 習連見6非洲元首

中非合作論壇峰會四至六日在北京舉行，大陸國家主席習近平昨一連會見了六個非洲國家元首，宣布提升雙邊關係為全面戰略合作夥伴關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。