新交長陳世凱 籲陸開放團客

新任交通部長陳世凱昨天上任，面對外界質疑他「年輕、沒有交通專業背景」，陳世凱指出，過去曾有更年輕的部長，且有多位沒交通背景，他擔任行政院發言人期間，與院長卓榮泰視察台鐵、公路、氣象署、中華郵政，也與觀光署開過好幾次會議，對於交通部業務並不陌生，上任後會發揮溝通、協調及領導力等所長，盼與交通部六點一萬名同仁共同努力，交出福國利民的成績單。

今年四十七歲的陳世凱自嘲已是「中年大叔」，不年輕了，更直指前部長連戰、簡又新四十五歲就當上交通部長，以及前部長葉菊蘭四十九歲當上交通部長，四人中有三人非交通專業出身。

對於兩岸觀光，陳世凱表示，台灣已遞出橄欖枝，截至目前為止，台灣旅客前往大陸觀光已有一五八萬人次，但陸客來台僅廿二萬人次，兩岸旅行人次懸殊，盼兩岸觀光有更多交流，要更努力邀請陸客來台，並呼籲陸方盡快開放團客及自由行旅客；至於禁團令，則會滾動檢討，有進度再向外界報告。

陳世凱說，民眾期盼建航廈、高鐵南延東延、台鐵高架興建等速度要快，人行安全也盼政府多做一點，他會盤點最棘手問題再來一一解決。