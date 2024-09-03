金廈小三通 航班日增25%

中國大陸文化和旅遊部八月卅日公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。福建海事局昨天進一步宣布，九月一日起，廈金小三通客運航線將由原來的每日十六班次，增班至每日廿班次，增幅達百分之廿五。增班第一天出入境旅客達三一○○人次。

福建海事局微信公眾號昨發布，本次增班大大提升了廈金兩地之間的通行效率。為保障廈金小三通客運航線增班後安全營運，廈門海事局多措並舉保障廈金小三通客運航線穩定運行。

具體措施包括：優化隨身及大件行李管控，施行船舶載運大件行李「一船一策」備案機制，簡化進出港手續辦理，實行船舶進出港無紙化通關，優先審批、查驗，線上辦理廈金客運航線兩岸直航船舶申請、七天定期進出港查驗等手續，便利加速廈金船舶進出港查驗。

此外，對船舶關鍵性設備及船員實操能力也進行重點督促，對船員開展酒精測試抽查，確保應急逃生通道不被旅客大件行李擠占堵塞，保證應急逃生通道和應急集合區暢通。