觀察站／陸軟硬兼施 賴政府毫無解方

年初賴清德總統勝選後，兩岸即遭逢「金門快艇翻覆案」重大考驗，如今隨涉金廈海域連串事件陸續推動解決，大陸進一步開放陸客赴馬祖、金門旅遊，又選在中秋節前夕宣布恢復我文旦輸入，兩岸關係在官方持續對抗下，民間交流的推動和恢復，幾乎都由大陸主導，我方只能被動回應，如此是否有利於台灣整體利益，值得深思。

二○一六年民進黨執政以來，兩岸互動轉為「官冷民熱」，此後隨著官方對抗加劇，民間往來也受影響，例如台灣推出「反滲透法」，大陸祭出「懲獨」新規，雙方敵意螺旋不斷上升，如何處理兩岸交流中衍生的問題，對雙方來說都是挑戰。

在兩岸官方無法溝通下，兩岸問題只能由民意代表或民間人士居中穿梭，例如國民黨立委組團訪陸，傳達台灣民間或基層訴求；金門立委陳玉珍曾對駐北京的台媒笑稱，這半年來，她幾乎每月來一次（大陸），自稱「聯絡代表」，盡力扮演溝通橋梁。

然而，透過地方政府、民代或民間管道向大陸官方交涉和溝通仍有其侷限性，往往形成我方提出訴求或「願望清單」，而手握開放或恢復（交流）大權的陸方，則掌握了兩岸議題的主導權。

以農產品恢復輸陸為例，去年在台東縣長饒慶鈴奔走下，大陸宣布恢復台東釋迦輸陸，但如同這次恢復文旦輸陸，只限定「獲得註冊登記的包裝廠和果園」。這種模式更有利於陸方議題操作和投放利多的「精準度」。

在觀光旅遊方面，陸方也按自己進程強勢主導，陸續宣布福建居民赴馬祖、金門旅遊等，配套措施包括金廈小三通航班的增加，可謂一應俱全，也讓恢復兩岸旅遊的壓力一下倒向賴政府。

至於涉及執法等公權力事項，陸方更是藉由海上事件強硬宣示「主權」，透過在金廈海域執法巡航，抹除我方畫定「禁、限制水域」，試圖以此否定我方管轄權。

面對北京軟硬兼施，頻頻藉由台灣民間平台「施力」，若賴政府始終無法找到與陸方有效溝通的方法，可預見陸方將持續透過單方面出招，主導兩岸議題，我方恐落入更加被動局面。賴政府除了發新聞稿批判中共政治操作外，有無解決困境的具體作為？