柚農：宣布太慢 但開心恢復銷陸

大陸國台辦宣布恢復台灣文旦柚輸陸，但須獲得註冊登記的包裝廠和果園才符合輸入資格，目前僅花蓮縣四十五家果園及十九家包裝場申請通過。花蓮縣府表示，農會正統計有多少文旦柚可運銷大陸。但因距中秋節僅剩半個月，花蓮、雲林、苗栗、台南等縣市多個農會認為，作業時間太趕，恐來不及出貨；也有柚農說，宣布太慢，大部分文旦已收成。

陸方宣布今年將批准台灣文旦等農漁產輸入，花蓮縣府提交申請，等了四個多月，陸方終於宣布恢復台灣文旦柚入關。

花蓮瑞穗鄉為全國第二大文旦柚產區，四十五家果園通過申請，其中四十一家在瑞穗。「作業上很趕。」瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，鄉內文旦柚已採收八、九成，農友要趕在中秋節前賣出，有些已賣掉，現在看作業上來不來得及，但還是很開心多了大陸運銷的管道。

瑞穗鄉鶴岡文旦柚農羅峰則說，陸方現在才宣布輸入實在太慢，大部分文旦之前就採收完且已賣掉，「遠水救不了近火」。台南麻豆區農會總幹事孫慈敏說，陸方這次主要針對花蓮地區文旦，是否涵蓋其他縣市文旦仍待確認。

台南市長黃偉哲正前往歐洲接洽農產品銷售，他說，能恢復台灣文旦（銷陸），相信台灣農民會非常高興，大陸消費者也會非常開心。

雲林縣斗六市是國內文旦產地之一，縣長張麗善說，文旦可以輸陸，只要農民有意願，且符合檢驗標準及程序，縣府會協助輸出大陸。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，當初暫停文旦柚輸入是基於防檢疫原因，但這次恢復輸入卻像是回應政治人物的要求，是否未來被暫停輸入的農產品都能比照去年鳳梨釋迦的「台東模式」？在政治干預的兩岸農貿下很難預測。