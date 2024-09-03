停了2年 陸有條件恢復我文旦輸入

中秋節前夕，中國大陸海關總署昨宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但與台東釋迦輸陸一樣，要求「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。經查詢，首批共有花蓮十六家果園、十九個包裝廠通過註冊，獲准銷陸。大陸國台辦稱，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，一家人就好商量、好解決。

大陸海關總署動植物檢疫司昨發布「關於恢復台灣地區文旦柚輸入大陸的通知」，因從台灣輸入大陸柑橘類水果（包括文旦柚）中檢出檢疫性有害生物等不合格狀況，海關總署自二○二二年八月三日起暫停台灣柑橘類水果輸入大陸。經全面評估台灣果農整改（整頓改善）措施，決定自二○二四年九月二日起，恢復台灣文旦柚輸入大陸。但公告表示，「輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。

首批16家果園、19包裝廠獲准

經查詢大陸海關總署動植物檢疫司有關「允許進口水果境外註冊登記企業名單」公示，在昨天新增的「台灣地區文旦柚輸大陸果園和包裝廠名單」中，減去同果園多地址登記，此批共有來自花蓮瑞穗鄉、光復鄉、玉里鎮、卓溪鄉的十六家文旦果園，及十九個包裝廠完成註冊，代表它們可獲准輸陸。

大陸國台辦發言人陳斌華昨稱，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向大陸表達恢復文旦柚輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。近期，花蓮縣方面提供了部分業者整改資料。

針對大陸海關總署的決定，陳斌華稱，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決；大陸願秉持「兩岸一家親」理念，與台灣相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。

我農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華表示，文旦是內銷為主外銷為輔，更是中秋送禮自用的代表性產品，中國大陸恢復我方文旦輸入後，應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台說明清楚檢疫規範，針對仍遭暫停進口的農漁產品，希望大陸依國際貿易規範與我方技術對話，盡早恢復貿易。

陸委會則批評，此次大陸單方面作法跟之前恢復鳳梨、釋迦、石斑魚輸入一樣，都是政治操作，將經貿當成統戰工具和政治武器；陸方有限度恢復特定區域產品輸陸是政治考量，破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易健康發展。

陸委會表示，已多次呼籲陸方，不要「先卡住、再施惠」；也提醒農民，農產外銷仍需注意市場穩定性，避免再受傷害。