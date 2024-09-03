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張志軍：將推兩岸融合發展新舉措
第廿八屆魯台經貿洽談會（魯台會）昨在山東濰坊開幕，大陸海協會長張志軍致詞表示，當前大陸對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，本質上是為了維護台海和平和廣大同胞的根本共同利益與長遠利益。國民黨秘書長黃健庭致詞說，台灣主流民意希望兩岸能夠和平相處、友好互惠，國民黨會繼續在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，為兩岸和平努力。
黃健庭並呼籲，兩岸盡早恢復團體旅遊，直航航點也應盡快回到疫情前數量。他在會後受訪補充，兩岸要多交流，禁團令要趕快解除，一些卡來卡去的小動作大可不必。由於大陸目前仍未開放大陸居民赴台灣自由行與團體旅遊，此行是否向大陸官員溝通、傳遞恢復旅遊的訊息？黃健庭回應「都有很清楚地表達這樣的意思」。
張志軍指出，未來大陸將深入踐行率先與台胞台企分享大陸發展機遇的莊嚴承諾，加強促進兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展的政策供給，推出更多更好全面深化兩岸融合發展的新舉措，為加強深化兩岸經濟合作、融合發展提供強大動力，為廣大台胞台企紮根大陸開闢更廣闊空間。
他並重申，堅持九二共識、反對台獨是大陸發展兩岸關係的基本立場。希望廣大台胞台商堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。
魯台會自一九九四年首屆舉辦以來已邁入第卅年，今年活動以「攜手同行卅年，共創未來譜新篇」為主題。昨大會發布逾四千個台青實習就業崗位。
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